Pronóstico del tiempo para el viernes 24 de mayo de 2024

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé para este viernes un patrón caluroso y lluvias dispersas, especialmente en las regiones central y norte del país. La limitada disponibilidad de humedad en Centroamérica generó esta situación de escasas precipitaciones en Costa Rica.

En el Valle Central, la mañana presentará pocas nubosidad y por la tarde estará parcialmente nublado con algunas lluvias dispersas. En San José se prevé una temperatura mínima de 19,6.° C y una máxima de 29,8.° C, mientras que en Alajuela las temperaturas oscilarán entre 18,8.° C y 28,5.° C.

Para el Pacífico Norte, el día comenzará despejado, pero se espera un aumento de nubosidad por la tarde con lluvias dispersas, especialmente en las zonas montañosas. Puntarenas tendrá temperaturas entre 25,2.° C y 36,8.° C, y Liberia registrará mínimas de 23,0.° C y máximas de 36,5.° C.

El Pacífico Central verá condiciones similares, con una mañana parcialmente nublada y posibles lluvias en la tarde. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre 22,0.° C y 33,0.° C.

En el Pacífico Sur se espera un cielo que variará de poco nublado a parcialmente nublado a lo largo del día, con algunas lluvias dispersas en la tarde, especialmente en áreas costeras y montañosas. Golfito tendrá temperaturas entre 24,0.° C y 32,0.° C.

Para el Caribe Norte, el día estará mayormente despejado por la mañana, con un incremento de la nubosidad en la tarde. En Guápiles se verán temperaturas mínimas de 24,3.° C y máximas de 32,0.° C.

El Caribe Sur presentará condiciones despejadas en la mañana, con una tarde parcialmente nublada. En Limón, las temperaturas oscilarán entre 22.° C y 32.° C, y en Sixaola se esperan mínimas de 22,0.° C y máximas de 33,0.° C.

Finalmente, en la zona norte, el día será despejado en la mañana con un incremento de nubosidad en la tarde. Ciudad Quesada registrará temperaturas mínimas de 17,5.° C y máximas de 27,4.° C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:14 a. m. y se pondrá a las 5:52 p. m. La luna, en fase hacia el cuarto menguante, saldrá a las 7:10 p. m. y se pondrá a las 5:57 a. m.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.