6. De esta forma, el Tribunal concluyó que no existía “razón plausible para litigar”, porque lo que el periódico dijo no constituyó especies idóneas para afectar a alguien. “Por sí solo no se deshonra a alguien, hay que realizar actos y en este caso lo que se hizo, a criterio del Tribunal, no deshonró a la querellante o actora civil”.