Padres denuncian muerte de hijo en delegación policial por golpiza de tres oficiales de Chacarita

Deiver Rodríguez Orellana, de 26 años, fue hallado sin vida en las celdas de la Fuerza Pública en la delegación de Chacarita, Puntarenas, la madrugada del domingo. Él había ingresado a ese recinto la noche anterior, luego de que los agentes de esa localidad lo detuvieran como sospechoso de agredir a su propia madre en una vivienda en la localidad 20 de Noviembre, también en Puntarenas.

Fueron los vecinos los que denunciaron el posible caso de violencia doméstica y por eso los agentes ingresaron a la vivienda y se llevaron a Rodríguez a la delegación. La versión que dio el subdirector regional de Puntarenas, Víctor Fernández, es que al día siguiente estaba previsto trasladarlo al Ministerio Público, pero cuando acudieron a buscarlo en la celda, ya estaba sin vida.

No obstante, William Rodríguez Valverde y Glenda Orellana Orellana, padres de Deiver, así como de Minor González González, defensor de la familia doliente, sostuvieron, en entrevista con La Nación, que la historia podría ser diferente. Ellos no mencionan nada de violencia doméstica y aseguran que la muerte del joven habría sido provocada por violencia policial.

“Iban a ser las 9 p. m. del sábado. Mi hijo estaba afuera, se metió y pasaron unos Linces (policías motorizados) por cómo está la situación de inseguridad. Yo le dije que qué pasaba y él me dijo que estaban haciendo operativos. De un pronto a otro ingresaron los policías. Yo estaba con él, en el cuarto de él, y lo esposaron”, declaró la madre del joven.

Durante la mañana de este lunes, la delegación permaneció cerrada. Foto: Archivo.

Luego del arresto, Deiver tuvo un forcejeo con los oficiales; sin embargo, la madre comentó que uno de los efectivos lo golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza.

“La golpeaba y la golpeaba (la cabeza) y en un toque le dijo ‘ajá, eras vos’. No sé si era que él lo conocía, o había pasado algo, no sé, porque fueron las palabras de él y lo golpeaba”, aseguró Glenda Orellana.

La madre comentó que los oficiales estaban dentro de su vivienda y recordó también cómo estaban posicionados al momento de la supuesta agresión.

“Uno de los oficiales estaba parado en la puerta y el otro atrás de él y le dijo ‘¡mae te estás pasando!’ y yo gritaba, porque yo pedía ayuda”, agregó.

Posterior a eso, el muchacho fue enviado a la celda en una patrulla.

“Es una atrocidad”

Tras darse a conocer la muerte del muchacho en la delegación, la primera en ser notificada fue la madre, quien de inmediato le alertó a su esposo, William Rodríguez.

“Yo me fui inmediatamente para ver qué pasaba y llegué a preguntar. Era un puro hermetismo, solo señas y solo cosas internas, no me permitieron ni siquiera verlo o hablar. No había llegado nadie del OIJ, solamente los policías que estaban ahí”, señaló el padre.

Con indignación, William Rodríguez aseguró que buscará que se haga justicia.

“Es una atrocidad. ¿Cómo es posible que un oficial de Fuerza Pública, que no respete, que no honre el uniforme que anda? Porque ellos son para prevenir, no para agredir”, afirmó.

Esta familia asegura que ya fue al Ministerio Público para interponer una denuncia. Así lo confirmó su abogado Minor González González, quien agregó que el OIJ está investigando el caso por homicidio.

“Hemos recabado algunas entrevistas que el OIJ ya hizo, con dos o tres testigos, principalmente, a la mamá y otra señora que fueron testigos y el procedimiento que sigue. La policía destacada en Chacarita es totalmente arbitraria, porque hace un ingreso ilegítimo a la casa de habitación, donde se encontraba el muchacho”, aseguró el abogado.

Añadió que los efectivos debían ingresar con la orden de un juez para arrestar a Deiver, pero no fue así y además aseguró que los oficiales están identificados por las versiones de diferentes testigos.

“Dan la identidad de dos personas delgadas, uno más alto que el otro, y otro sin pelo y gruesito. Esos son los tres que someten al hijo de don William, lo golpean hasta que se lo llevan en la patrulla, parece que dentro de la delegación policial lo continúan golpeando, hasta que el otro día amanece fallecido”, explicó el abogado.

Ahora, están a la espera de lo que informe el resultado médico forense de la Morgue Judicial para que se puedan esclarecer las causas de muerte y que, además, seguir con la denuncia en el Ministerio Público.

“El OIJ se ha tomado las cosas muy en serio, desde ayer hizo las entrevistas, imagino que decomisó los libros de guardias para ver quiénes eran los que participaban, pero evidentemente aquí la causa de muerte de este muchacho es la golpiza de la Fuerza Pública y esperamos que la dirección funcional del Ministerio Público vaya con esa tesis de que fue un allanamiento ilegal y un abuso de autoridad”, acotó el defensor.

Se conoció que la delegación donde permaneció Deiver durante la noche del sábado permanece cerrada.

Otro caso

En octubre del año anterior, Jurgen Pérez Chacón, de 28 años, murió cuando fue llevado a la delegación de la Fuerza Pública de Orotina luego de que aparentemente estuviera en una propiedad privada. Según los oficiales, el muchacho no ingresó a celdas, fue en el parqueo que dijo sentirse mal y tiempo después se desvaneció en el piso.

LEA MÁS: Joven murió en delegación policial de Orotina: Disturbios dejaron 13 detenidos

Por la muerte de ese joven, varias personas aseguraron que también fue agredido, por lo que hubo disturbios en esa delegación. En aquel momento los manifestantes golpearon los portones, tiraron objetos y luego corrieron por el uso de gases lacrimógenos que utilizaron los policías para dispersarlos. Al menos 13 personas fueron detenidas.