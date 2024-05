Padres de Nadia Peraza: Hija de dos años ‘pregunta por mamá y papá'

Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza Espinoza, asegura tener varias preguntas sobre el femicidio de su hija. Ella y su esposo, Juan Cortés, permanecen en su casa de madera ubicada en el bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia. Allí, en medio del dolor, tratan de mantenerse fortalecidos con música cristiana al tiempo que atienden a su nieta de 2 años, quien constantemente pregunta por su mamá y su papá.

A pesar de que doña Marilyn y don Juan tienen claro que su nieta en algún momento se enterará sobre la cruel forma como falleció su madre, todavía no saben cómo decirle que Nadia ya no está presente. Debido a ello, por lo pronto prefieren esperar un poco de tiempo para buscar la manera más apropiada de contarle y brindarle todo el apoyo posible.

“Ella aún no entiende. Nosotros tratamos de que ella no vea fotos, porque si no empieza a extrañarla (a su madre). A nosotros ya nos habló el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque ellos nos van a empezar a dar asesorías psicológicas para poder nosotros tratar esa parte con ella”, explicó este martes a La Nación el abuelo de la menor.

Ambos están aferrados a Dios para que, llegado el momento, puedan explicarle a la niña. “A un adulto usted le dice y ya está, pero a un niño ¿cómo le explica uno?”, se cuestionó don Juan.

Marilyn Espinoza y Juan Cortés, papás de Nadia Peraza

El pasado 17 de mayo, las autoridades encontraron partes del cuerpo de Nadia, de 21 años, dentro de una refrigeradora en una casa ubicada en San Pablo de Heredia. El electrodoméstico pertenecía a un hombre de apellidos Buzano Paisano, quien había llegado a esa vivienda un mes antes luego de mudarse del apartamento que compartió con la muchacha.

LEA MÁS: Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza irá un año a prisión preventiva

El rastro de Peraza se perdió el 20 de febrero. Según la investigación policial, Buzano Paisano, de 25 años, habría acabado con la vida de la mujer, la desmembró y ocultó parte de sus restos dentro de la refrigeradora. Durante varios días utilizó el teléfono celular de Nadia para hacerse pasar por ella y no levantar sospechas. La familia de la muchacha reportó la desaparición el 1.° de marzo.

Una nueva realidad

Doña Marilyn, su esposo y sus otros dos hijos afrontan una nueva realidad luego de la muerte de Nadia. Ella comentó a este diario que su vida dio un giro al tener la custodia de su nieta, pues ahora debe estar más pendiente de ella y protegerla.

“Ha sido duro. Antes yo la cuidaba a ella, pero no era lo mismo, antes era un ratito. Mi hija trabajaba y me la dejaba acá. Ahora tengo que estar más atenta a ella. Si se enferma, yo tengo que correr a la clínica. Antes yo solo le decía a la mamá y ella la llevaba a la clínica, pero ahora me toca encargarme de eso”, señaló.

Las autoridades encontraron restos de Nadia Peraza, de 21 años, en una refrigeradora ubicada en el jardín de una casa en San Pablo en Heredia. El principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental.

Otro gran desafío ha sido tratar de asimilar la ausencia de la muchacha. Don Juan comentó que durante las noches su esposa no puede dormir, preguntándose qué pudo haber hecho ella para evitar el femicidio de su hija, quien vivía a escasos 100 metros de su casa, en un apartamento de unos 10 metros cuadrados con un solo cuarto con baño y pila.

Esta madre sostuvo que lo que le quita el sueño en sus noches son los pensamientos sobre la forma como Buzano le quitó la vida a su hija. “Como ella estaba tan cerca ¿cómo yo no me di cuenta, cómo yo no sentí nada para ayudarle o algo así? Si fue que ella estaba durmiendo y él simplemente algo pensó para cometer tal cosa”, agregó esta madre.

Ante lo sucedido, don Juan pidió que al sospechoso no lo llamen por sus apellidos, ya que su nombre y sus apellidos representan a una familia y ellos no tienen culpa.

“Uno como persona siempre da a valer el nombre y el apellido que le dieron los padres, pero él como persona no respeta nada. No respetó la vida de Nadia y falta el respeto a las personas que llevan el apellido de él. A él lo tienen que poner como el descuartizador, porque de acá a un tiempo la gente también va a ver el nombre y se le va a olvidar quién es él y lo que hizo”, manifestó.

Marilyn Espinoza y Juan Cortés se aferran a sus crencias para hacerle frente al dolor provocado por el asesinato de su hija, Nadia Peraza, y llenarse de fortaleza para atender a su pequeña nieta de dos años Foto: (Jose Cordero)

Sin padecimiento mental

El Tribunal Penal de Heredia dictó a Buzano un año de prisión preventiva. Francisco Herrera, abogado del imputado, pidió este lunes que se haga una valoración del estado mental de su representado, para que se determine si amerita un internamiento en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Campencol).

LEA MÁS: Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza ‘no está bien de la cabeza’, asegura su abogado defensor

Herrera sostuvo que su defendido muestra rasgos que parecieran indicar que “no está bien de la cabeza” y que, en caso de que presente una condición mental, se le debe respetar el derecho. En este caso, si se determina que Buzano Paisano tiene un padecimiento, la ley estipula que deberá someterse a “un internamiento en el Hospital Nacional Psiquiátrico”.

Esta es la casa donde vivía Nadia Peraza junto a su pareja y la hija de ambos. Se encuentra a 100 metros de la casa donde viven los padres de la muchacha, en San Rafael de Heredia. Foto: (Jose Cordero)

“Tiene la mirada perdida y pasa llorando y llorando. Él pregunta cuándo le van a aplicar la pena de muerte, por ejemplo. Dice que quiere ver a Nadia. Está perdido en el tiempo y no se acuerda de lo que hizo”, sostuvo el litigante.

Ante estas aseveraciones, la familia de Nadie sostuvo que el sospechoso no tiene ningún padecimiento mental y lo toman “como una estrategia para que no le den la pena que merece”. Ellos conocieron al sospechoso y mencionan que él era reservado, pero tenían conversaciones normales con él.

“Uno puede entender que hay personas que les pasa algo así por algún tema mental, pero ¿cómo explica él que luego de matarla la metió a una refrigeradora y hasta la perdió por piezas?” cuestionó don Juan.