Mamá clama por ayuda para encontrar a hijo venezolano desaparecido en Costa Rica

Donny Avendaño Vielma salió de su natal Venezuela hace seis años, huyendo de la crisis política de su país. Se asentó en Costa Rica y desde acá, con su trabajo en restaurantes, le mandaba dinero a sus dos hijos que viven en el Estado de Miranda, a 90 kilómetros de Caracas.

El pasado 4 de julio, Donny, de 40 años, tenía el día libre en su empleo en el Anfiteatro La Villa, en Ciudad Colón, así que aprovechó para ir a polarizar su carro en un local comercial en Zapote y desde entonces su rastro se perdió. Su mamá, Alide Vielma, clama por ayuda, pues desde Chile, donde reside temporalmente, está a ciegas, y no sabe qué ha pasado con la pesquisa.

“Soy una madre que está desesperada, pero orando, clamándole al Señor para que me fortalezca, para que mi fe aumente, mi esperanza, como la de toda mi familia, mis hijos, todas mis amistades que están unidas por mí, eso me ha fortalecido mucho, a seguir confiando en nuestro Padre Celestial que él (Donny) está bien, que él está sano, que él está vivo, que lo van a encontrar. Yo quiero que me den información porque no sé nada. Eso me tiene desesperada”, reiteró la señora de 66 años en entrevista telefónica con La Nación.

El día en que se perdió su rastro, Donny Avendaño viajaba en este vehículo Mitsubishi Outlander. (Fotos: Cortesía de la familia)

Mamá pide ayuda para localizar a su hijo desaparecido en Costa Rica

Según relató, ella voló hace unos días a Chile para acompañar a su hijo Davis y a su nuera en el nacimiento de un nuevo nieto. El martes 4 de julio ella le mandó un mensaje comentándole a Donny que el bebé estaba a punto de nacer y le pedía oraciones para que el parto no tuviera complicaciones. Esa mañana, a eso de las 8 a. m. hora de Costa Rica, Donny le respondió que andaba en unas diligencias del carro y que le respondería más tarde. Después de eso no se supo nada más de él.

Tampoco se sabe nada del paradero del Mitsubishi Outlander 2017 que manejaba. El automotor, valorado en casi ¢10 millones, tiene las placas BLN966 y aparece en el Registro de la Propiedad a nombre de una ciudadana costarricense.

La familia también tuvo conocimiento de que las tarjetas de Donny Avendaño fueron utilizadas luego de su desaparición en algún sitio en Purral de Goicoechea.

“Me dirijo al Organismo de Investigación Judicial y al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que por favor me informen de la vida de él, del paradero de él, qué ha pasado, no he tenido noticias, porque yo confío en ustedes y en Dios. (...) Yo deseo que ustedes, por favor, no se den por vencidos, que sigan buscando y que me envíen respuestas”, dijo visiblemente conmovida doña Alide en un video enviado a este medio.

Donny tiene otros cinco hermanos, uno de ellos domiciliado en Chile, otro en Ecuador y los tres restantes siguen en Maracaibo, en el estado de Zulia. Davis, el enfermero que reside en territorio chileno, reclama que la familia no tiene respuestas y ahora les salta la duda de si de verdad los cuerpos policiales están investigando el caso porque nadie les brinda información. “Nosotros queremos saber si está vivo o muerto”, manifestó.

La Policía Judicial publicó la imagen de Donny Avendaño en sus redes sociales el pasado 5 de julio y este viernes a las 11:40 a. m. pidiendo colaboración a la ciudadanía, por si tienen pistas de su paradero.

La Nación solicitó información adicional al OIJ sobre posibles datos nuevos, pero se está a la espera de respuestas.