“Cuando veía estas cosas decía: a mí esto (un feminicidio en la familia) no me va a pasar, nunca pensé que me fuera a pasar a mí y vea donde estoy, esto le puede pasar a cualquiera, denuncien y no tengan temor de nada (...), por tener un corazón bueno no crean que no les va a pasar”, afirmó la mujer.