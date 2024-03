Keibril García: Bisabuela pide al OIJ que no cierren el caso tras confirmar que la bebé está muerta

María Auxiliadora Cerdas, bisabuela de Keibril García Amador, pide al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que no cierre el expediente, a pesar de que los agentes concluyeron que la bebita murió asesinada en abril del 2023, cuando fue sustraída de los brazos de su mamá, una adolescente de apenas 13 años.

Keibril Amira García Amador tenía nueve meses cuando fue sustraída de los brazos de su mamá, una adolescente de 13 años. Foto: OIJ

El principal sospechoso del crimen es un sujeto de apellido Casasola, padre biológico de la niña, que tenía apenas nueve meses cuando la mataron.

Casasola se encuentra en prisión preventiva mientras se le investiga por la sustracción de Keibril y por un delito de violación en perjuicio de la mamá de la bebé. Ahora se le sumaría el señalamiento como responsable de homicidio calificado, según confirmó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación (OIJ).

Sin embargo, la bisabuela no está conforme con estos resultados e insiste en la necesidad de que la investigación continúe, pues no han encontrado el cadáver de la menor.

“Yo no sé por qué confirman, si no aparece nada de ella (Keibril). Esto así no se puede dejar, esto tiene que seguir, porque si lo cierran y la dejan como muerta no tiene lógica. También tienen que ver qué hacen con ese hombre (Casasola) porque ya es demasiado”, mencionó la bisabuela en entrevista con La Nación.

Al respecto, Zúñiga explicó que tienen suficientes elementos para concluir que la bebé está muerta. Por ejemplo, que hay varios testimonios y videos que ubican a Casasola en el sitio donde desapareció la menor, el 9 de abril del año pasado en Cartago.

Además, que en esos días el sujeto compró cinta adhesiva, que pudo usar para asfixiarla y que el vehículo en el que trasladó a Keibril no tiene asientos; eso significaría que la bebé viajó en el suelo y su cuerpo frágil pudo sufrir golpes mortales durante el desplazamiento hasta el sitio donde se deshicieron de sus restos.

Según la Policía Judicial, los videos que observaron descartan la posibilidad de que Casasola le entregara la menor a alguien más y por eso concluyen que ella murió en el trayecto.

La sustracción

Este caso, que conmocionó al país, empezó a desarrollarse la tarde del domingo 9 de abril, en Mata de Guineo de Cervantes, en Alvarado de Cartago, cuando Keibril iba en un cochecito empujado por su mamá en vía pública. Según las grabaciones en poder del OIJ, en ese momento Casasola las interceptó en un vehículo, tomó a la bebé, la metió al carro y huyó a alta velocidad.

En videos de seguridad se ve el momento en que Casasola pasa con su vehículo. Foto: OIJ

El carro, que circulaba con las ventanas cerradas, avanzó hasta un cañal en un sitio conocido como Las Mesas, donde aparentemente Casasola abandonó a su propia hija. Minutos después, un taxista vio salir al sujeto en actitud “penitente”. Sin embargo, en videos posteriores, que registran el avance del vehículo, ya se puede apreciar al sospechoso “más relajado” y con las ventanas abiertas, explicó Randall Zúñiga.

Los agentes del OIJ llegaron a ese cañal cuatro días después de la desaparición de Keibril, gracias a la revisión de todos los videos de seguridad que pudieron recuperar. Empero, para entonces ya no había rastro de la bebé.

El jefe policial alega que un elemento de la naturaleza habría hecho imposible ubicar los restos. “Puede ser un río, un animal o algo más, que se pudo haber llevado el cuerpo, por eso no lo pudimos encontrar”, agregó.

Investigación Caso Keibril. Foto: OIJ

Acusación sin cuerpo

Randall Zúñiga sostiene que luego de casi un año de pesquisas, tienen suficientes elementos para redactar un informe en el que se sustente que Casasola es el responsable de dar muerte a la bebé, en una estrategia para ocultar que él era su padre biológico. Pese a la ausencia de un cadáver, recordó que existe jurisprudencia en que “se han condenado personas con un cuerpo ausente”.

Aún así, doña Auxiliadora Cerdas sigue creyendo que su bisnieta sigue con vida y que Casasola puede tenerla en algún lugar bajo el cuidado de una tercera persona. “Ese hombre no habla ni dice nada, a él lo tienen bien cuidadito nada más”, manifestó Cerdas.

En los próximos días, como parte del proceso judicial, el OIJ remitirá el informe al Ministerio Público para que lo analicen y hagan una acusación adicional contra Casasola por el delito de homicidio.

El sospechoso de robarse a la bebé Keibril Amira García Amador se la llevó en este carro. Foto: OIJ

Menores bajo custodia del PANI

Este miércoles La Nación confirmó con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que la madre de Keibril está bajo tutela de esta entidad. Así mismo, la bisabuela informó que los otros hermanos la menor se encuentran en un albergue.

Los menores fueron acogidos por el PANI días después de la sustracción y, hasta el momento, no tienen contacto con la familia, según señala su bisabuela.