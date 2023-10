Gloria Navas urge recursos para las policías: ‘Se nos está perdiendo el país’

Gloria Navas, diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, urgió recursos para fortalecer a los cuerpos policiales y tratar de frenar la ola de violencia que este miércoles cobró la vida del agente judicial Jeiner Gómez, mientras hacía un trabajo encubierto en Tirrases de Curridabat.

“El Gobierno tiene que declarar estado de emergencia para captar fondos de otras instituciones y ver si la corte puede girar, y otros dineros, porque esa es la prioridad del país, si no lo vamos a perder. El tema policial es el tema número uno, así que vamos en esa dirección”, sostuvo la legisladora por el Partido Nueva República.

Navas sostiene que el país está viviendo una situación gravísima, derivada de las luchas entre grupos de narco y crimen organizado y es urgente el trabajo conjunto entre los poderes del Estado.

Gloria Navas: 'Vamos a perder el país'

Ella aseveró que la responsabilidad de los diputados es presionar al Ejecutivo para dotar de más fondos y equipos a los cuerpos de Seguridad. Recordó que el Gobierno de Estados Unidos hizo recientemente una donación de $24 millones, cuyo destino ella desconoce, pero que parte podría destinarse para esta prioridad país.

“Nosotros tenemos que actuar como diputados unidos, responsablemente y no podemos echarnos más discursos, el pueblo está cansado y todos estamos cansados y vamos a perder el país si seguimos así”, comento Navas.

Justo esta mañana, la Comisión recibe al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para discutir esta situación y para hablar de si hay infiltración del narco en los poderes del Estado. A las 10 a. m. la sesión se declaró privada por lo que no hay acceso de la prensa.

Al centro, Gilbert Jiménez, del PLN; y Gloria Navas, de Nueva República, miembros de la Comisión de Narcotráfico. Ambos urgieron acciones para combatir la criminalidad. Foto: Josué Bravo.

No más ‘nadadito de perro’

Otros dos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico también reaccionaron y exigieron más respuestas desde el Ejecutivo, pues tras lo ocurrido en Tirrases se comprueba que no solo hay muertos entre los delincuentes y no se pueden permitir más muertes inocentes.

“Es muy lamentable, hay que dejar ese discursito que solo entre ellos (criminales) se matan, cuando hoy tenemos víctimas (inocentes). Hoy tenemos una persona del OIJ que por actuar en sus función está fallecido, entonces ese cuento de que solo entre ellos se mantan no existe, no es real y se lo sacaron no sé de adonde. Es inhumano, realmente irrazonable, lo he criticado y me parece realmente irresponsable”, cuestionó Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Por su parte, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien también asistió a dicha reunión, mencionó que lo dicho por el fiscal general son correctas.

“No podemos seguir con el nadadito de perro, no podemos, tenemos que buscar soluciones contundentes. Hay que cosas prioritarias en Costa Rica, pero hay cosas urgentes y esto es algo urgente y nosotro tenemos que echar mano de los recursos que tenemos en este momento”, externó el liberal progresista.

Él suscribió la necesidad de que Chaves declare estado de emergencia ante la situación de inseguridad imperante.

“Urge que el Poder Ejecutivo declare un estado de emergencia, lo hemos dicho desde el año pasado, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La ley le alcanza al Poder Ejecutivo para hacerlo, para que pueda destinar recursos de otras instituciones, para que pueda plantear una estrategia real de atención y contención de la criminalidad, pero si no actuamos ya va a ser muy tarde después”, concluyó el legislador.

Tras la muerte del agente Gómez, el fiscal general, Carlo Díaz, alzó la voz para decir que la sesión del “Consejo de Seguridad”, convocada por la Presidencia de la República apenas el martes anterior, no había sido más que una reunión de buenas intenciones y sin ofrecerle a los cuerpos policiales “ni una bicicleta” para combatir la criminalidad.

Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.