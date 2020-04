Entre tanto Alex Jiménez, padre del niño fallecido había dicho en junio del 2015: “esto ha sido muy tedioso, muy cansado. Le he dicho a mi esposa Jackeline: ‘Es demasiado’. Uno espera una respuesta, que le digan: ‘Mire, ya no hay más allá, ganaron o perdieron’. A veces he pensado en parar esto, pero quiero que se haga justicia”.