‘El Tribunal no cumplió su deber’, dijo hermana de María Luisa Cedeño por absolutoria de acusados

'El Tribunal no los condenó pero Costa Rica entera sabe cuál es la verdad', dijo hermana de María Luisa Cedeño tras lectura del fallo

Este viernes se leyó el por tanto en el juicio por el crimen de la anestesióloga María Luisa Cedeño, que murió en julio de 2020 mientras se hospedaba en un hotel en Quepos, Puntarenas. Tras siete meses, el Tribunal condenó solamente a Teodoro Herrera, uno de los tres acusados, los otros dos, Luis Carlos Miranda y Harry Bodaan, fueron absueltos por duda.

Mientras el juez César Palma leía la sentencia, Lupita Cedeño Quesada, hermana de María Luisa y otros familiares que la acompañaban, lloraban y se limpiaban el rostro con un pañuelo, mientras que otros movían la cara en negación al escuchar el fallo.

Al finalizar el debate, Lupita aún conmocionada salió de la sala en medio de decenas de periodistas y camarógrafos que la esperaban y enfáticamente sostuvo que respetaban la decisión del Tribunal; sin embargo, eso no significaba que estuvieran de acuerdo, al tiempo que agregó que ‘hoy perdimos todos de una forma denigrante’.

“Me queda una ausencia del apoyo hacia la mujer. Me preocupa una posible violación, mi hermana no vuelve, pero hay mujeres muy valiosas en este país que hoy están corriendo peligro porque el Tribunal no cumplió su deber”, comentó Cedeño.

“El Tribunal no los condenó, pero Costa Rica entera sabe cuál es la verdad y cómo se demostró (...) Muchas gracias a todo el pueblo por sus oraciones y solidaridad. No estén tristes, no estén reclamando a los tribunales, esperemos porque la justicia siempre se va a dar de alguna manera”, añadió.

Sobre una posible apelación, Cedeño sostuvo que de momento están esperando las recomendaciones de su equipo de abogados, Alfonso Ruiz, Alberto Delgado y Juan Marco Rivero, por lo que por ahora no pueden referirse al tema.

A pesar de que se logró la condenatoria de uno de los acusados, la familia de la anestesióloga recalcó que sin importar el resultado ningún fallo les devolverá a su querida María Luisa, quien era la menor de un grupo de cinco hermanos.

“La ausencia de ella no la devuelve nadie, es una gran mujer que nos duele (...) Aquí cumplimos con un deber para que ninguna mujer esté expuesta a que sufra, pero en este caso no podemos asegurar de que estén protegidas bajo esté fallo”, precisó.

LEA MÁS: Caso de María Luisa Cedeño: Condenado Teodoro Herrera, otros dos acusados absueltos

Alfonso Ruiz, abogado querellante de la familia Cedeño Quesada, también manifestó su respeto por la decisión del Tribunal y no descartó, una vez que tengan la sentencia íntegra, valorar los argumentos para una eventual apelación.

“Parecería que hay elementos que pueden ser tomados en cuenta para una apelación, pero este no es el momento (...) Nunca hay decepción o tristeza cuando el trabajo se ha hecho de manera responsable y honesta”, comentó.

Lupita Cedeño, hermana de María Luisa, dijo que como familia encuentran la fortaleza por la pérdida de su hermana en Dios, el equipo de abogados, el país y la prensa. (Jose Cordero)

Familiares de María Luisa Cedeño escucharon el por tanto entre lágrimas y abrazos. (Jose Cordero)

Casi tres años preso Copiado!

Entretanto, Erick Gatgens, abogado defensor de Luis Carlos Miranda Izquierdo, el administrador de empresas que hacía un trabajo de marketing en el hotel al momento del crimen, expresó sentirse muy satisfecho con el fallo de los jueces Sandra Arrieta, César Palma y Rodrigo Salas.

No obstante, en su criterio la sentencia debe ser estudiada y valorada a nivel nacional por la actuación del Ministerio Público, de tener a su cliente en prisión preventiva durante tres años, lo que implica que ‘este tipo de situaciones deberían evitarse en el futuro’.

“Lo que el Ministerio Público en un momento planteó es una novela que no resultó de ninguna manera comprobada y la ausencia de responsabilidad de Luis Carlos quedó absolutamente reconocida”, señaló el jurista.

Igualmente, Hugo Navas, defensor de Harry Bodaan, exdueño del Hotel La Mansion Inn, hoy Oceans Two, resaltó que desde un principio no sintió ninguna sospecha de Bodaan o de su pareja sobre el homicidio de la doctora Cedeño, pues al más mínimo indicio ‘renunciaría’ a la causa.

“Yo no vine aquí a solapar ningún crimen, vine aquí a defender a un inocente y fui muy claro en decir que no se puede cometer un crimen sobre otro crimen. Yo siento mucho lo de la doctora, pero no se podía condenar a un inocente para quedar bien con la opinión pública, en eso el tribunal fue muy objetivo”, mencionó Navas.

Luis Carlos Miranda, uno de los acusados, abrazó a su abogado Erick Gatgens al escuchar su absolutoria del crimen de la anestesióloga.

Danilo Obando pareja de Harry Bodaan y un amigo del matrimonio, asistieron al debate y se abrazaron al oír la absolutoria de Bodaan. (Jose Cordero)

El juicio, que se desarrolló desde setiembre del 2022 en la sala 4 de los Tribunales del II Circuito Judicial, en Goicoechea, fue trasladado a un recinto más amplio este viernes, para poder albergar a decenas de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y los familiares de la doctora Cedeño y de los acusados.

Entre ellos Danilo Obando, pareja de Bodaan quien sostuvo la inocencia de su compañero sentimental a pesar de ‘la película’ que en su criterio, montó la Fiscalía en torno al caso y al exdueño del hotel al vincularlo con el asesinato.

“Considero que para Harry se hizo no al 100% justicia, sino una parte de lo que esperábamos, porque desde mi sentir era que fuera inocente de todo, tal vez un poquito incómodo que sea in dubio pro reo, pero lo más importante ahora es que él va a estar afuera y que va a poder trabajar en limpiar su reputación y su nombre”, agregó.

Con la absolutoria de Miranda y Bodaan, el Tribunal ordenó su inmediata libertad de las celdas penitenciarias donde se mantenían cumpliendo prisión preventiva. Herrera purgará 18 años de cárcel por un delito de violación calificada y 32 años más por el homicidio calificado.

En cuanto a la acción civil resarcitoria, Herrera y el Hotel Oceans Two, fueron condenados a pagar ¢795 millones por daño material, ¢80 millones por daño moral y otros ¢53 millones por daño moral a la víctima, en favor de los padres y hermanos de Cedeño.