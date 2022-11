Director detenido en liceo de Tibás ya había afrontado juicio por cobrar dinero para mejorar notas

El director del Liceo Mauro Fernández, de apellidos Pinnock Johnson, quien fue aprehendido por presuntos actos de corrupción el 10 de noviembre en ese centro educativo en Tibás, ya había afrontado un juicio en San Carlos, por presuntas dádivas cobradas a estudiantes, causa de la cual fue absuelto por los Tribunales de Justicia de ese cantón alajuelense.

Los hechos ocurrieron en el 2007, cuando Pinnock era director del Liceo Gastón Peralta, en Los Llanos de Aguas Zarcas. Esa vez se le detuvo y quedó en prisión preventiva cuando la Fiscalía lo acusó de mejorar las notas de alumnos aplazados a cambio de dinero, razón por la cual fue separado de su cargo durante seis meses.

En aquella ocasión el Ministerio de Educación Pública (MEP) apeló el fallo que lo dejó libre; sin embargo, el Tribunal de Apelación con sede en Goicoechea, mediante sentencia oral N.° 430-2009, declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa planteada y lo absolvió de toda pena y responsabilidad por los dos delitos de concusión que se le atribuían, en perjuicio de los deberes de la función pública.

Separan a director de colegio que mejoraba notas de alumnos por dinero

El hecho de que una estudiante se abstuviera de declarar en el juicio ayudó a que Pinnock saliera absuelto. En aquella investigación, las autoridades judiciales aseveraron que Pinnock recibió dinero previamente marcado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de manos de las estudiantes de décimo año que estaban a punto de reprobar en Matemáticas.

La Fiscalía lo acusaba de haber cobrado una dádiva para arreglar su situación; no obstante, en el juicio la causa no prosperó, pues según los jueces no quedó prueba alguna que facilitase la averiguación de los hechos.

En otros asuntos elevados a instancias judiciales, están dos recursos de amparo contra el MEP y el Liceo Mauro Fernández, debido a que Pinnock Johnson había sancionado a dos profesoras del citado liceo en el 2016. La Sala Constitucional falló a favor de ellas y obligó a anular las amonestaciones.

Investigan a seis personas

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José confirmó este jueves que sigue adelante la investigación en contra de Pinnock, de 53 años, así como en contra de los cinco integrantes de la Junta de Educación del Mauro Fernández, de apellidos Ramírez Solano, Alvarado Oviedo, Quesada Altamirano, Mendoza Marchena y Reyes Ruiz.

La causa se encuentra en el Juzgado Penal de Goicoechea, donde se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y malversación. El caso se encuentra en la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas.

En cuanto a las medidas cautelares interpuestas luego de seis allanamientos realizados el jueves 10 de noviembre por la Sección de Anticorrupción del OIJ, el Juzgado Penal de Goicoechea informa que ya se resolvió la situación jurídica de Pinnock, pero no brindó el detalle de la resolución, con base en lo que dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal. El caso se tramita dentro del expediente 22-015379-0042-PE.

Pinnock, quien desde el 2001 labora para el Ministerio de Educación Pública, tomó vacaciones del viernes 11 al 17 de noviembre. La Dirección Regional del MEP está pendiente de las acciones que desarrolla la Fiscalía, de las cuales no tiene notificación todavía, con el fin de determinar en Recursos Humanos lo que procede ahora con el director.