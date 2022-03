‘Diario Extra’ debe pagar $6 millones el jueves para evitar quiebra

La Sociedad Periodística Extra Limitada, propietaria de Diario Extra, debe pagar $6 millones a una cuotista o accionista en los próximos días, para evitar que se inicie un proceso de quiebra de la compañía, según determinó el juez Sergio Huertas Ortega, del Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José.

La decisión la tomó el juzgador el 22 de febrero, según consta en una resolución incorporada al expediente 21-000156-0958-CI - 3, el cual se abrió el pasado 3 de noviembre del 2021 y que fue planteado por Dunia Ugalde Cordero, una accionista de la sociedad, que fundamentó la gestión en una falta de pago de un contrato de compra venta de cuotas firmado el 21 de abril del 2004.

Según la demandante, desde el 1.° de abril del 2020, la sociedad dejó de cancelar las obligaciones mensuales que eran por un monto de $50.000. Afirmó en el escrito, que a la fecha queda un saldo pendiente de pagar de $5,4 millones, que sumado a los intereses moratorios, que ascendían a $525.000, representa una suma de $5,9 millones (¢3.774 millones al tipo de cambio actual), que debían retribuirle.

Iary Gómez Vargas, gerenta general y representante legal de Diario Extra, consultada sobre si tenía conocimiento del proceso de quiebra dijo: “Sí fuimos notificados el día de ayer (lunes) y lo está viendo el despacho de abogados que nosotros tenemos. Eso es un expediente aparte que tenemos nosotros contra esa socia, en las vías penal y civil”.

Gómez no quiso ahondar en el tema y remitió cualquier otra duda para que se le planteara al abogado Jorge Antonio Rodríguez Bonilla. La Nación llamó en tres ocasiones a la oficina de Rodríguez, pero la secretaria dijo que se encontraba atendiendo otros asuntos y hasta el momento no ha sido posible poderlo contactar.

Por su parte, el abogado Federico Campos Calderón, uno de los litigantes que representan a Dunia Ugalde en este y otros procesos judiciales, confirmó la reciente resolución del juez, al tiempo que mencionó que debido a los diversos reclamos presentados por Ugalde, los socios mayoritarios de la Sociedad Periodística Extra Limitada la habían denunciado ante el Ministerio Público como sospechosa del delito de estafa.

Sin embargo, dijo que cuando la Fiscalía iba a desestimar el caso, los denunciantes se adelantaron a convertir la acción pública en privada. “Sabemos que la sociedad se convirtió en querellante y pidió al Ministerio Público la conversión de la acción penal de pública a privada para poder acusar de manera privada ante el tribunal de juicio. Todavía el tribunal no ha señalado el juicio”.

Diario Extra En el 2020, Iary Gómez reconoció que la venta al pregón del diario había decaído pues, con la pandemia, circulaba menos gente en las calles. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Recuento del caso

Este litigio judicial tiene su origen en un convenio firmado el 21 de abril del 2004, entre William Gómez Vargas (qdDg) como representante legal de la compañía y Dunia Ugalde, mediante el cual esta última le traspasó 25 acciones por un monto de $15 millones, que sería pagado en un plazo de 25 años. La cancelación era mediante cuotas mensuales de $50.000 mensuales. Dicho acuerdo fue aprobado por todos los representantes del capital accionario de la sociedad el 28 de abril de ese mismo año. Dicho acto fue legalizado ante el notario Carlos Manuel Serrano Castro.

Posteriormente, en setiembre del 2010, William Gómez donó su capital accionario de la empresa a sus hijas Iary, Catalina y Gabriela Gómez Quesada.

Según la gestión de quiebra planteada por Dunia Ugalde, la decisión de dejar de pagarle las cuotas mensuales se tomó en una asamblea de socios celebrada el 21 de abril del 2020. “Los pagos a Dunia Ugalde (...) se suspendieron en defensa de lo que dice ‘el Grupo’ y que no se puede obligar a la empresa a pagar por obligaciones que no puede cumplir y que las socias Iary, Catalina y Gabriela, todas Gómez Quesada, decidieron no comprar más acciones (las que tiene Dunia Ugalde) porque la empresa no era rentable”, señala el documento judicial.

Precisamente Iary Gómez en un alegato planteado ante el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil de San José (expediente 21-000117-1623-CI) al mencionar los problemas financieros de la empresa dijo: “los problemas económicos que enfrenta la Sociedad Periodística Extra Limitada los podemos resumir en estar pagando desde abril del 2004 a marzo del 2020, $50.000 mensuales, que poco a poco fue desfinanciado la empresa, el cambio tecnológico de los periódicos que disminuyó considerablemente su venta y la pandemia”.

La demandante además pidió que una vez que sea declarada la quiebra se comunique sobre el hecho al Ministerio Público para que inicie una investigación si en este caso se podría haber cometido una acción dolosa o fraudulenta.

Situaciones de mercado

En setiembre del 2020, luego de 27 años al aire, Iary Gómez confirmó el cierre del noticiero de televisión Extra Noticias. En aquel momento alegó que la empresa pretendía reinventarse con otro tipo de noticieros, pues el vigente “no había tenido buen ambiente para la publicidad”. Además, confirmó la liquidación de los siete periodistas que estaban en la producción televisiva.

En esa época también comentó que los 30 periodistas que laboraban en el periódico Diario Extra iban a ser liquidados y recontratados de nuevo. Según dijo, la liquidación era para que los trabajadores pagaran sus deudas debido a la recesión, pues habían estado con salarios de media jornada durante la pandemia.

Gómez no hizo referencia a problemas de liquidez, pero sí sostuvo que la publicidad del periódico había bajado mucho por el cierre de negocios debido a la situación económica que ocasiona la pandemia y explicó que la venta del impreso, que era principalmente por medio de pregoneros o puestos de venta, se había reducido porque la gente ya no circula tanto en las calles y no lo compraba igual que antes.

