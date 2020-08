Penal

Se proveerá defensor público a todo imputado que solicite sus servicios. La autoridad que tramite la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado particular o pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que hará el juzgador.

Las competencias que se asignan en caso de una eventual solvencia del solicitante es de una mera advertencia (ex ante) o de cobro (ex post), no pudiendo hacerse una valoración previa que implique

discriminar la no prestación del servicio.