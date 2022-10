Defensa de Marco Delgado: Fiscalía llevó prueba sin ‘relevancia alguna’ para el caso

La defensa del entrenador de boxeo Marco Delgado, acusado por presuntos abusos sexuales contra tres menores de edad, alegó este jueves que la Fiscalía llevó prueba “sin relevancia alguna” para el caso, a diferencia de los testigos que brindó la parte defensora. Así lo afirmó el abogado Rafael Gairaud en el Tribunal Penal de Pavas, durante las conclusiones del juicio iniciado el 31 de agosto.

La pieza acusatoria indica que entre el 2019 y 2020 Delgado, de 62 años, aprovechaba cuando estaba a solas con las niñas de entre 12 y 15 años, les indicaba que tenía que pesarlas y que debían quitarse la ropa para aplicarles un supuesto aceite mineral que les ayudaba a bajar de peso y al parecer, el hombre les tocaba las partes íntimas durante sus masajes.

Además, se acusó que él las llevaba en su auto al salón comunal donde entrenaban y durante el traslado, también aprovechaba para consumar los presuntos abusos.

Este lunes, en sus conclusiones, el fiscal Mario Castro Oconitrillo mencionó que Delgado, detenido el 23 de setiembre del 2021, también incumplió el protocolo de pesaje de menores de edad establecido en el país, el cual indica que debe ser realizado por un entrenador del sexo opuesto y con la presencia de otro adulto.

Marco Delgado fue detenido el 23 de setiembre del 2021 en Escazú. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Gairaud aseveró este jueves que la Fiscalía usó este argumento para intentar demostrar la culpabilidad de Delgado, a pesar de que el testigo que brindó esa información, Rafael Vega, no fue testigo directo ni indirecto de los presuntos abusos.

“Se trae prueba que no tiene relevancia alguna con la demostración de los hechos”, indicó Gairaud. “Que se pruebe, como lo dijo el propio don Marco, que a las mujeres del boxeo aficionado sean pesadas con una chaperona, eso no significa que los supuestos abusos que se le atribuyen a don Marco hubieran ocurrido, don Rafael Vega no es testigo ni directo ni indirecto de los hechos”, agregó.

La defensa también argumentó que el auto donde se afirma que ocurrieron los abusos en realidad estaba fuera de circulación, pues era reparado por un accidente.

“En cambio don David Avendaño, el mecánico que repara el vehículo del accidente de don Marco, sí es prueba porque él viene a señalarle al Tribunal cuándo fue que recibió el vehículo en el cuál tuvo el accidente don Marco”, afirmó.

De esta forma, Gairaud expuso parte de lo que, según él, son varios errores de la Fiscalía y la parte querellante durante el juicio.

Sobre una de las jóvenes denunciantes, el abogado defensor declaró que le mintió al Tribunal pues su versión no encaja con la prueba aportada.

Según Gairaud, el salón comunal donde habrían ocurrido los abusos, ubicado en barrio María Auxiliadora de Alajuelita, era demasiado pequeño como para que Delgado hubiera podido quedar a solas con las ofendidas, además, señaló que en el 2020 el entrenador de boxeo había dejado de dar clases de boxeo por la pandemia, por lo que no concordarían las fechas en las que habrían ocurrido los hechos.

Finalmente, el defensor pidió a los jueces una sentencia absolutoria por duda a favor de Delgado. “No se puede demostrar que una persona no hizo, eso es contrario a las reglas de la lógica, por eso la Ley Procesal exige que se pruebe más allá de toda duda las cosas que una persona hizo”, manifestó.

En su última declaración, Delgado afirmó que “desde el día que me detuvieron” ha sostenido su inocencia y agregó: “he visto el desarrollo del debate y yo no entiendo mucho de leyes pero no he visto nada que diga que Marco Delgado haya cometido un acto ilícito”.

‘Me ha sorprendido muchísimo cómo cambian la realidad’

Los padres de las niñas ofendidas también dieron sus declaraciones finales. Uno de ellos aseguró al Tribunal que le sorprendía “el arte que tienen parte de la defensa y algunos de los testigos para mentir, realmente me ha sorprendido muchisimo cómo cambian la realidad de las cosas”.

Asimismo, la madre de una de las ofendidas criticó al abogado defensor por mencionar supuestas discrepancias en las fechas brindadas por las menores para comprobar la inocencia de su cliente.

“Quiero comenzar diciendo que no soy una persona que me levanto temprano pensando a quién le voy a hacer una maldad, y mis hijas tampoco (...) “Nadie que es abusado sexualmente va a marcar en grande o en su memoria un momento que quiere borrar”, apuntó.

El Tribunal determinó que la sentencia se leerá este viernes a las 11 a. m.

El lunes, la Fiscalía había solicitado 85 años de cárcel para Delgado, pero debido a las reglas del concurso material, la petición se readecuó a 21 años, pues la pena total no puede superar el triple de la mayor, que en este caso es de siete años.

De igual forma, Martha Benavides Rodriguez, quien representó a una de las jóvenes, pidió como acción civil resarcitoria ¢15 millones por daño moral y ¢5 millones por daño material, además del pago de las costas procesales.