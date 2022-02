Caso de Eva Morera: Tribunal de Apelación ratifica pena de 35 años contra exnovio

El Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón rechazó el recurso que presentó Randal Garita Oviedo, el feminicida de Eva Morera Ulloa y ratificó la pena de 35 años en su contra. La resolución viene firmada por los jueces Jorge Steve Fernández Rodríguez, Jorge Luis Morales García y Gabriela Rodríguez Morales.

De acuerdo con la resolución 2022-00071, de la cual La Nación tiene copia, “el reclamo de la defensa pareciera exigir que cada uno de los eventos generadores de violencia de género fuera descrito de manera pormenorizada, posición que no resulta de recibo. No solo porque en las acusaciones y sus fundamentaciones encuentran respaldo, ofreciéndose de manera diáfana y transparente las probanzas en que se apoyan sino, adicionalmente, porque el encartado no fue juzgado de manera independiente por cada uno de estos hechos, sino que los mismos fueron incluidos para acreditar la causal de alevosía en el homicidio por el cual sí fue juzgado”.

El Tribunal, que emitió su decisión el 28 de enero pasado, también lamenta que “la existencia de violencia de género ha sido una característica inherente a toda la relación sentimental sostenida entre Eva y Randal” y destaca que esta “se manifestó en múltiples episodios de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual también”.

Oscar Morera Herrera, padre de Eva, indicó que “esta resolución fortalece la tesis de la abogada querellante y el fallo del Tribunal Penal de Heredia y sienta un gran precedente en jurisdicción no solo para Costa Rica, si no para el Sistema Interamericano”. Sin embargo, reconoció que habrá que esperar si el defensor público de Oviedo decide elevar el caso a la Sala Tercera (Casación).

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 35 años de prisión a Randal Garita Oviedo por asesinar a su exnovia, Eva Morera Ulloa. A finales de enero de este año, esa pena fue ratificada por el Tribunal de Apelación de San Ramón. Foto: John Durán

El caso

El 22 de junio del 2021 Randal Garita Oviedo fue condenado a 35 años de cárcel por asesinar a su exnovia, Eva Morera Ulloa, el 1.° de noviembre del 2019 en San Pablo de Barva, Heredia, utilizando un arma de fuego que no podía portar.

Las juezas del Tribunal Penal de Heredia, Katherine Chaves Alvarado, Maureen Sancho González y Laura Chinchilla Rojas, consideraron que en este caso hubo un ciclo de violencia sistemática, que comenzó cuando la fallecida tenía 13 años.

Durante el debate los papás de Eva Morera y su hermana, así como una amiga describieron la relación entre la muchacha y el sospechoso como un círculo de violencia constante.

