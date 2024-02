Tony Russell: Cabecilla de banda de sicarios escapa de megaoperativo en Limón

El cabecilla de una peligrosa banda de sicarios, Tonny Alexander Peña Russell, de 36 años, logró evadir el megaoperativo desplegado la madrugada de este martes en Limón.

Según fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el individuo se escapó por la parte trasera de su residencia, ubicada en la urbanización Atlántida.

A las 4 a. m., un contingente policial se presentó en la propiedad y cercó las salidas para evitar su huida. Sin embargo, por motivos aún no esclarecidos, Peña Russell y otras dos personas lograron eludir a las autoridades corriendo hacia un sendero detrás de la casa, adentrándose en la montaña.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó a La Nación que la familiaridad de Peña Russell con la zona montañosa detrás de su vivienda, en contraste con los oficiales, facilitó su escape: “Es parte de las situaciones que se dan en cualquier operativo policial”, afirmó.

Las imágenes satelitales revelan que la residencia de Peña Russell en la urbanización Atlántida, cerca de la sede del caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuenta con una extensa zona verde en la parte de atrás.

Durante la mañana, con ayuda de drones y el despliegue por tierra, se intentó localizar al evadido, pero no hubo resultados positivos.

Imagen satelital de la casa de Peña Russell. (Elaborado por LN)

A pesar de la fuga del líder, los agentes judiciales lograron detener a los otros 17 cómplices que buscaban, quienes son vinculados con delitos como homicidio, narcotráfico y legitimación de capitales.

Estos arrestos se llevaron a cabo durante 23 allanamientos en las comunidades de Atlántida, Barrio Quinto, Limoncito, Envaco, Corales 1, Pacuare y Cieneguita, con la participación de 500 agentes.

La semana pasada, en entrevista con La Nación, el director del OIJ, Randall Zúñiga informó de que dos cabecillas de bandas importantes de Limón salieron del país, uno hacia Europa y otro a Nicaragua.

Además, indicó la existencia de un tercer líder aún en el territorio nacional, siendo uno de los objetivos principales de la Policía Judicial. Ante la consulta de este medio, Zúñiga confirmó este martes que ese tercer cabecilla es Peña Russell.

¿Cómo operan las redes de sicariato?

En una entrevista con La Nación, Gerardo Castaing, exjefe del OIJ, explicó el funcionamiento de las redes de sicariato, que fácilmente se puede comprender a través de una pirámide.

Pirámide de participación en un asesinato. (Elaborado por LN)

Conforme a la explicación gráfica previa, los responsables de los homicidios dolosos son los autores intelectuales, sin embargo, no necesariamente son quienes llevan a cabo la ejecución.

Según el experto, estas mentes criminales suelen ser cabecillas de bandas rivales con el deseo de eliminar a un objetivo, pero buscan evitar “ensuciarse las manos” en el acto. Es por eso que establecen contacto con contratistas.

Estos últimos, a su vez, son los encargados de buscar y coordinar con los sicarios, a quienes remuneran por ejecutar el asesinato. Los contratistas además reciben una comisión por evitar el contacto directo entre el autor intelectual y los sicarios, también conocidos como autores materiales.

“Lo hacen para eliminar la responsabilidad penal y para que no sean vinculados con las investigaciones. Si no hay autores intelectuales, no hay sicariato, entonces el problema realmente son los autores intelectuales”, aseveró el experto.

