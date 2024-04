Caballista amarró y arrastró a sujeto al que acusó de robar una mula en Barranca

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Nación la apertura, por oficio, de una investigación contra un caballista y su compañero por amarrar a un hombre y arrastrarlo en una calle de lastre, luego de acusarlo por el aparente robo de una mula en una propiedad en Barranca, Puntarenas.

Según la Policía Judicial, la investigación es por los delitos de agresión y privación de libertad en perjuicio del supuesto ladrón.

El asunto trascendió este lunes, cuando empezó a circular en redes sociales un video en el que se aprecia a dos hombres que le dan seguimiento al supuesto ladrón, luego de percatarse de que en su finca faltaba el animal. En las primeras imágenes se observa cuando se acercan a un hombre que tiene la mula en su poder y este, a su vez, señala al sujeto que se la entregó, quien estaba más adelante en la carretera.

Los caballistas avanzaron unos metros hasta dar con el sospechoso, quien llevaba una bicicleta. Uno de los hombres le hizo un lazo por la cintura, similar al que ejecutan los ganaderos cuando amarran una res, luego arrió al caballo y empezó a arrastrar la supuesto ladrón por la calle llena de piedras. Simultáneamente, el otro caballista que grababa el video le decía: “Usted se llevó la mula de ahí papito, usted fue”.

Tras caer y ser arrastrado, la víctima daba gritos y les decía que no fue él quien sustrajo el animal. Unos metros adelante, el caballista se detuvo y le gritó: “¿¡Quiere que lo mate, hijuep...!?” y continuó arrastrando al sospechoso, mientras los gritos continuaban.

Agresión por robo de mula

Este medio le consultó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, si tenían conocimiento de este caso e indicó que, oficialmente, no han recibido reportes sobre estos hechos.

“El uso de la violencia legal es una potestad exclusiva de las fuerzas policiales, por lo que nadie puede, legalmente hablando, tomar la justicia en sus manos y aplicarla a discreción. En relación con este hecho, al haberse ya llevado a cabo y no ser in fraganti, escapa a las competencias legales de la Fuerza Pública y pasa a serlo de las autoridades judiciales”, externó el jerarca de Seguridad.

Sujeto arrastró a supuesto ladrón

Penas de cárcel

Alfonso Ruiz, especialista en derecho penal, explicó a La Nación que los caballistas se exponen, dependiendo de lo que arroje la investigación judicial, a penas de cárcel.

Además, catalogó el acto como un abuso, pues aplicaron “un método añejo de amarrarlo y arrastrar a la persona, como en las épocas de las antiguas inquisiciones”. El abogado explica que respeta lo informado por la Policía Judicial; sin embargo, no entiende por qué investigan a los caballistas por agresión.

“La agresión es una circunstancia particular, que se establece como agresión con arma. Está en el numeral 140 (del Código Penal), el que agrede a otra persona con arma u objeto contundente aunque no cause herida o amenace con arma de fuego. La agresión calificada es disparar un arma de fuego contra una persona sin intención de matarla, entonces no me parece a mí que (el acto de los caballistas) esté en esos parámetros”, señaló el jurista.

En lo que respecta al segundo delito, Ruiz señala que podría encuadrarse en una privación de libertad sin ánimo de lucro, porque no hay un secuestro; sin embargo, una privación de libertad agravada podría condenarse con una pena de cárcel entre 2 a 10 años, estipulado en el artículo 192 del Código Penal.

Ruíz citó el numeral 124 del Código Penal, el cual precisa que los delitos por lesiones graves se pueden condenar “de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiere dejado una marca indeleble en el rostro”.

“Yo desconozco el grado de afectación que el señor tiene a raíz del arrastre salvaje del que fue víctima. Yo no estoy justificando al delincuente, pero es la actuación en definitiva, lo que no se puede tolerar”, finalizó Ruiz.