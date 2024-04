Volcán Poás reabrirá el lunes bajo estrictas medidas tras aumento de actividad

El Parque Nacional Volcán Poás, cerrado desde el lunes debido a las intensas emanaciones de ceniza, reabrirá sus puertas a los turistas el próximo lunes, aunque con un protocolo de seguridad que limitará el número de visitantes y el tiempo permitido en el mirador. Además, se establecerá un cierre temporal en caso de que haya un aumento en las emisiones de gases.

Estas medidas fueron acordadas por expertos de la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias (CNE), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Salud y otras instituciones técnicas y científicas durante una reunión celebrada este miércoles, ante el aumento de la actividad volcánica desde el 30 de marzo.

El Parque Nacional permanecerá cerrado hasta el domingo con el objetivo de permitir la recuperación del personal de guardaparques afectado por los gases, quienes ya están recibiendo atención médica en centros especializados, según indicó Meryll Arias, directora del Área de Conservación Central. Esto garantizará nuevamente la efectividad en los roles de control y vigilancia del parque.

La mañana de este miércoles seguía la emanación de gases y cenizas en el coloso que está a 2.687 metros sobre el nivel del mar. Foto: Ovsicori.

Se estima que las continuas emisiones de gases y cenizas del volcán Poás persistirán hasta la llegada de las primeras lluvias al Valle Central, previstas para finales de este mes. El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, explicó que el aumento de actividad coincide con la desaparición del agua de la laguna, y aseguró que el protocolo de seguridad permite la reapertura el próximo lunes, evitando así un impacto negativo en la economía local.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, informó que los equipos de extensión agropecuaria del Ministerio han inspeccionado las zonas cercanas al volcán en Alajuela y hasta el momento no han detectado afectaciones a los productores que requieran una atención particular. No obstante, se mantienen en monitoreo constante y listos para actuar si es necesario.

Por su parte, Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó la importancia de la vigilancia continua y la coordinación entre las instituciones para garantizar la seguridad tanto de la población local como de los visitantes.

El Ministerio de Salud recomienda que las personas con asma o enfermedades respiratorias eviten ingresar al parque. También aconseja a aquellos que experimenten síntomas como congestión nasal, tos, dificultad para respirar, dolor o irritación de garganta, enrojecimiento o ardor en los ojos, conjuntivitis, picazón en la piel o síntomas gástricos, que acudan al centro de salud más cercano. Además, se recomienda evitar la exposición innecesaria a los gases y utilizar cubrebocas o máscaras quirúrgicas en caso de caída de ceniza, así como una máscara de tela humedecida como filtro provisional.

En caso de un aumento en la caída de ceniza, se aconseja cerrar ventanas y puertas, colocar paños húmedos en los umbrales de estas, proteger el equipo electrónico y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

La CNE informó que se mantiene la alerta verde emitida el lunes en los cantones de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Zarcero y Naranjo. Esta alerta indica que hay condiciones de riesgo bajo y se emite cuando los órganos científico-técnicos predicen un fenómeno que podría afectar o poner en peligro a una comunidad.