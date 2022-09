Video muestra cataratas sobre ruta 1 en Cambronero minutos antes de la tragedia

Chofer minutos antes de tragedia en Cambronero: 'Dios mío se está viviendo un derrumbe aquí' Conductor relata que cataratas caían sobre la vía

Minutos antes de que un derrumbe empujara a un precipicio a un autobús de la ruta San José-Bolsón de Santa Cruz, con 47 personas abordo, un hombre grabó el estado de la ruta 1 en Cambronero; sobre el pavimento caían cataratas desde los paredones y parte de la vía estaba anegada.

Producto del accidente, hasta el momento se registran nueve muertos y aún este domingo continuaban las labores de rescate.

Tragedia en Cambronero en vivo: OIJ confirma siete hombres y dos mujeres entre las víctimas

El usuario de Tik Tok David Ricardo Hernán pasó por la vía a las 4 p.m. de este sábado y la tragedia ocurrió a las 4:30 p.m. Hizo un relato de cómo estaba la carretera en ese momento.

“Nada más observen, Dios mío se está viviendo un derrumbe aquí. Vean, hay que correr, hay que correr. ¡Qué susto!”, relató en los primeros minutos del video donde se observa una lluvia intensa en la zona, caída de piedras y una inundación.

El conductor continúa su camino para ver “qué novedades” se encuentra en la vía.

En un tramo de la carretera se observa un inicio de deslizamiento en la ladera, con el terreno inestable y una intensa catarata que se había formado en otra parte de ladera, la cual caída sobre la vía.

Tragedia en Cambronero: OIJ pide a familiares de fallecidos acudir a identificar cuerpos

“Vean por dónde va pasando este carro (en medio de dicho deslizamiento), apurémonos mejor, no quiero problemas, no quiero broncas más con estas cataratas, vean, Diosito que pase rápido, señor. No quiero broncas caídas del cielo. Desde Paquera por tierra, Nicoya, Jicaral, Nandayure, Limonal, los cruces de Miramar y Sardinal, todo el cielo celeste, despejado, bonito y, llega uno a Esparza, y, de Esparza para acá, es que está este desmadre y las autoridades tienen muy olvidada está carretera” relata el conductor.

Luego el vehículo se detiene por una presa en medio de otro terreno de la ladera de la ruta falseado.

“Que no me caiga nada de aquí arriba. Ay Dios santo, padre bendito, donde estoy yo, vean donde está arriba un árbol. No seas tan boli, cómo se le ocurre quedarse uno aquí. No se vale”, finalizó el relato.