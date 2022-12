‘Tu muerte no quedará impune’, promete novia de joven asesinado en San Pedro

“Tú muerte no quedará impune, nos arrebataron una vida, una persona que muchos queríamos al lado”, escribió en su perfil de Facebook la novia de Keylor Gamboa Muñoz, el joven que falleció debido a una herida en el cuello que le propinaron durante un asalto la madrugada del lunes en barrio Pinto de San Pedro, en Montes de Oca.

Gamboa, de 19 años, estaba recién graduado del Liceo de San Antonio de Desamparados, lugar donde este martes sus compañeros, amigos y docentes realizaron un homenaje póstumo.

Según la novia, quien resultó con cortaduras en sus manos al intentar defenderse del asalto, aún no puede asimilar la muerte de Keylor, pues jamás pensó en recibir una noticia así. Afirma que hace solo tres días lo vio salir con el título en la mano del Liceo donde estudiaban juntos y que ese logro era uno de sus grandes anhelos. “Con el corazón en la mano y con lágrimas te digo hasta pronto Keylor. Aún no puedo creer que te has ido, fue muy pronto”, relató.

La joven, cuyo nombre se reserva porque ya declaró en contra del sospechoso, recuerda a su novio como el portador de una sonrisa contagiante, un héroe que partió a cielo y que será siempre, digno de admiración. Ella insiste en que el muchacho no merecía morir de esa manera y por eso reiteró que luchará porque se haga justicia contra quien le arrebató la vida.

Justo este martes 27 de diciembre, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial ordenó cinco meses de cárcel en contra del sospechoso, de apellidos Zepeda Rubí, mientras la investigación avanza y llega la etapa de juicio. El sujeto fue detenido el mismo día del crimen, porque también resultó herido en el forcejeo.

Zepeda, de 34 años, figura como sospechoso del homicidio, en perjuicio de Gamboa y está a la espera de que se le traslade a celdas por parte de Adaptación Social. El hecho que se le atribuye se investiga bajo la causa 22-001584-0053-PE, precisó el Ministerio Público.

El hombre había sido sentenciado por robo agravado. Sin embargo, contaba con un beneficio carcelario, por lo que se encontraba en un régimen abierto o semiinstitucional, al que únicamente debía presentarse a firmar los miércoles. La Fiscalía cuestionó ese beneficio.

Joven recién graduado es asesinado en intento de asalto en Montes de Oca

Estudioso y solidario Copiado!

Jorge Gamboa Gamboa, tío de Keylor, explicó que el joven se había ido a pasar la Navidad a la casa de su novia y la noche del 25, junto con otra pareja, decidieron disfrutar un rato en Zapote. Cuando estaban de regreso, la otra pareja se fue al parqueo donde tenían el carro estacionado. Mientras tanto, Keylor y su novia les esperaban en la casetilla de la parada de buses donde los sorprendió, asaltó y apuñaló el sujeto.

Afirma que luego de despojarlos de los celulares, el hombre intentó abusar de la joven y eso enfureció a su sobrino, que no lo pensó dos veces para defenderla. Aunque desarmó al ladrón y le dio una puñalada en el pecho, no pudo contenerlo y fue ahí donde el sujeto lo hirió el cuello de forma letal.

En el forcejeo, la joven también pudo morderle una mano al agresor y eso fue determinante para que la Policía Judicial pudiera identificarlo cuando llegó al hospital donde entró herido.

Sobre Keylor, su tío dijo que era un joven muy trabajador, que se dedicaba a labores de construcción y ayudaba mucho a sus padres, pues el papá perdió el empleo, de modo que se iba a trabajar con los tíos maternos, y lo que se ganaba se los daba a ellos.

Este martes al mediodía en el Liceo de San Antonio, Desamparados, los compañeros de quinto año, docentes y otros, realizaron un homenaje al joven recién graduado. Foto: Facebook.

También estaba feliz por la reciente graduación e incluso le entregó el título a su madre, pues le había prometido ganarlo. Vivía en Guatuso de Patarrá.

Keylor deja a su mamá, de 40 años, a una hermana de 10 y al papá de 45, quien es gemelo de Jorge. Los funerales se realizaron a las 4 p. m. de este martes en Cangrejal de Acosta.

Cuando tenía oportunidad, el muchacho llegaba con el papá a la finca donde su tío Jorge siembra naranjas, en Cangrejal. Allí les ayudaba en las jornadas y luego solía andar en moto, que es algo de lo que más disfrutaba.

En medio de las gestiones para el funeral, don Jorge lamentó este martes que las leyes sean tan permisivas para que un sujeto con antecedentes por violentos asaltos ande por la libre, interceptando adolescentes para robarles y matarlos sin mayores contemplaciones. “Yo no sé en que está la ley de este país. No entiendo porqué no hay justicia y anda tanto delincuente haciendo daño”, acotó.

Los agentes de la sección de Homicidios del OIJ entrevistaron en el hospital a la joven sobreviviente y luego se trasladaron al sitio del homicidio donde, además de recuperar el cuchillo y algunas muestras de sangre halladas en la escena, buscaron cámaras de seguridad cercanas para obtener todos los indicios que ayuden a sustentar la acusación.