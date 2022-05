‘Tocaron la puerta y cuando mi hija iba a abrir escuché tres disparos’, narra padre de joven asesinada en Puntarenas

“Hace dos días escuché a mi hija discutir con un hombre por teléfono, le decía que no quería nada de flores ni chocolates, que la dejara en paz, pero ese mismo día le llegaron un ramo de flores y una caja de chocolates, ella los botó en la parte de atrás de la casa y luego el sujeto le llamó de nuevo, ella repetía que no quería nada, yo no sé quién será ese hombre de las flores, pero si ella tenía algún lío, podría ser que por eso me la mataron”.

De esa forma describió Juan Bautista Díaz, padre de crianza de Roxana Abigail Salas Sandoval, su sospecha sobre el motivo por el cual un motociclista pudo haber asesinado a su hija este jueves por la madrugada, cuando se encontraban en su vivienda en barrio El Palmar de Montes de Oro, Puntarenas.

Él aseguró que escuchó que llegó una moto a la casa y segundos después tocaron la puerta. Su hija fue quien se levantó para ver quién era, sin imaginarse que le iban a disparar por un hueco que tenía una de las paredes del inmueble.

“Yo estaba con ella en la casa cuando escuche una motocicleta que llegó y tocó la puerta, cuando mi hija iba a abrir escuché tres disparos, salí rápido y la vi caer al suelo en la sala, me asome y vi un hombre salir hacia la calle y montarse en una motocicleta”, agregó Díaz, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Salas, de 25 años, era madre de dos menores que vivían con ella, don Juan y un hermano de la fallecida, quien trabajaba en una pollera en Cuatro Cruces de Montes de Oro, a dos kilómetros de donde vivía.

La Fuerza Pública custodió la escena, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas realizaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba tres impactos de bala en el pecho. El caso permanece en indagación.