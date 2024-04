Prestamistas gota a gota exigen fotos sexuales como garantía para créditos

Los prestamistas gota a gota son individuos o grupos con capital que se aprovechan de personas que no pueden acceder a un crédito en el sistema bancario nacional. Lo distintivo de estos prestamistas es su rapidez para otorgar el dinero, pero a costa de imponer montos exorbitantes por concepto de intereses, amenazas y violencia exacerbada.

Algunos prestamistas gota a gota se valen de fotos íntimas para extorsionar y presionar a sus deudores. Foto de archivo.

En ese ambiente, estos sujetos han empezado a implementar una nueva estrategia que consiste en solicitar contenido sexual, como fotos o videos, antes de otorgar el préstamo. Según explicó Iván Rojas, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estos contenidos no solo funcionan como garantía para el préstamo, sino que también son utilizados para, supuestamente, “perdonar intereses”, aunque después las víctimas se enfrentan a nuevas extorsiones.

“Cuando el prestamista recibe el contenido (sexual), lo comparte con un tercero, quien luego contacta a la víctima y la amenaza con publicar el material si no entrega cierta cantidad de dinero en un período determinado”, explicó Rojas, quien agregó que no todos los prestamistas solicitan este tipo de garantía y que no todos los prestatarios ceden a estas demandas.

El funcionario indicó que aún no se determina el número exacto de denuncias de extorsión que involucran el envío de contenido sexual, pero mencionó que es una cantidad significativa.

LEA MÁS: Cinco prestamistas gota a gota detenidos por extorsionar a clientes

De acuerdo con la Policía Judicial, solo en el 2023 se recibieron 833 denuncias por extorsiones relacionadas con préstamos gota a gota, y entre enero y marzo de 2024 se registraron 184 casos. Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores ya que no incluyen denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Las provincias con mayor incidencia de este tipo de extorsiones, según el OIJ, son San José, Cartago, Alajuela y Heredia, con los distritos de Pavas y Catedral en San José; San Miguel en Desamparados y San Francisco, en Cartago, en los primeros puestos de incidencia.

Rojas mencionó que algunos prestamistas trabajan de forma individual mientras que otros operan como organizaciones, aunque aún no se precisa la fuente de su capital. “Mantenemos líneas de investigación activas para establecer posibles vínculos con otras organizaciones dedicadas al crimen organizado o al tráfico de drogas, pero hasta ahora no hemos encontrado una conexión directa”, comentó.

Ley busca castigar a prestamistas gota a gota

El pasado 2 de abril, con el respaldo unánime de los 48 diputados presentes en el plenario, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la ley destinada a penalizar las extorsiones asociadas con los préstamos gota a gota.

Esta iniciativa, que incorpora un artículo 214 bis al Código Penal, establece penas de prisión que van desde cuatro hasta ocho años para aquellos que utilicen amenazas o intimidación para forzar a un deudor o a sus familiares a pagar, ya sea de manera personal, a través de terceros o por cualquier otro medio de comunicación.

En casos donde la amenaza o intimidación se dirija hacia menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, las penas podrán variar entre cinco y 10 años de prisión. Estas sanciones se agravan si se llega a producir agresión física o psicológica contra la víctima, o si se hacen uso de armas o se causan daños a la propiedad.

Las penas se incrementarán significativamente, situándose entre ocho y 15 años de prisión, si la extorsión se considera parte de una operación vinculada con el crimen organizado, llevada a cabo por bandas estructuradas y sistemáticas.

La Ley 23.575, Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero gota a gota, fue promovida por los diputados Gloria Navas y Gilberth Jiménez, representantes de los partidos Nueva República (PNR) y Liberación Nacional (PLN), respectivamente.

Para su entrada en vigor definitiva, la iniciativa deberá pasar al Poder Ejecutivo para recibir la firma de la Presidencia de la República y posteriormente ser publicada en el diario oficial La Gaceta.

LEA MÁS: Así se castigarán ahora las extorsiones relacionadas con créditos gota a gota

Recomendaciones para no caer extorsiones

Para evitar ser víctima de los prestamistas gota a gota, Rojas compartió una serie de recomendaciones. En primer lugar, destacó la importancia de mantener una salud financiera sólida, lo que implica gestionar gastos y deudas de manera responsable, así como ahorrar e invertir para el futuro.

Si la persona está urgida de un crédito, primero debe evaluar si ella u otro miembro de la familia califican para obtener un préstamo legal en entidades bancarias y que tengan la capacidad financiera para honrar la deuda.

En caso de verse en la necesidad de recurrir a un préstamo informal, es crucial investigar y obtener información sobre quién será el prestamista. De esta manera, la persona estará en posición de tomar decisiones informadas.

Por último, si ya es víctima de un gota a gota, Rojas enfatizó la importancia de denunciar cualquier tipo de extorsión. Eso sí, aclaró que no todos los casos reportados a la Policía Judicial califican como delito, ya que en ocasiones pueden tratarse simplemente de prestamistas insistentes con los cobros, sin llegar a recurrir a extorsiones o amenazas hacia los deudores.

¿Qué son los préstamos gota a gota y cómo evitar ser víctima de los extorsionadores?

LEA MÁS: 221.000 personas acudieron a créditos ‘gota a gota’ en Costa Rica, según encuesta