Mecánico gestionó robo en casa de William Hayden, exgerente del Banco Nacional

William Hayden Quintero, exgerente del Banco Nacional (1997-2009), su esposa y su hijo vivieron momentos de terror en su casa, en Escazú, San José, tras sufrir un ataque violento en el que golpearon fuertemente al economista de 84 años.

La Nación conversó con Lidiette Cordero, esposa de Hayden, también de 84 años, quien mencionó que el motivo del asalto a su vivienda fue para quitarles un carro, por el que el sospechoso recibiría ₡4 millones si lo entregaba a una organización dedicada al robo de vehículos.

Relató que el agresor fue detenido y confesó haber sido enviado por un sujeto que trabajó como mecánico para la familia Hayden. De hecho, Cordero recordó a ese hombre e incluso que un día que les visitó mencionó que tenía unas deudas, al parecer, “con gente gota a gota”, en alusión a préstamos de usura.

William Hayden Quintero, exgerente del Banco Nacional. Foto Facebook.

Todo ocurrió la noche de domingo mientras doña Lidiette se bañaba antes de dormir. Casi al salir del baño, ella escuchó a su esposo dar gritos de auxilio a su hijo, quien se encontraba dentro de la casa.

“Cuando salí vi al tipo encima de mi esposo y pensé que era que le había dado un ataque (al corazón) y que mi hijo lo estaba ayudando. Cuando lo vi encapuchado supe que era un ladrón y me dijo ‘venga para amarrarla’, pero yo estaba en paño, entonces le dije ‘usted no quiere ver una viejita desnuda, déjeme cambiarme’”, narró la señora.

Como costumbre, mencionó que ella siempre ingresa con el teléfono al baño. Entre risas aseguró que tiene la suerte de que siempre la llaman. En ese instante tomó el aparato y llamó a uno de sus hijos que vive cerca de su casa y le respondió su nuera a quien alertó de que eran víctimas de un asalto.

Firmeza y educación

Doña Lidiette contó que durante esos minutos de terror ella conversó con el sospechoso viéndolo a los ojos con “firmeza y educación” pese a que veía cómo el sujeto agredía a su marido.

“Yo estaba muy tranquila, le hablé con firmeza y educación, en ningún momento me puse violenta ni lo insulté ni nada. Le pregunté ‘¿cómo usted le pega a mi marido, él es un adulto mayor?’, de mi hijo no le reclamé nada, pero él me dice ‘usted, si no se deja amarrar, yo le voy a dar por la cara’. Entonces no me le dejé. Le dije, ‘atrévase, yo soy una mujer. Para comenzar, y soy una adulta mayor, si a mí me pasa algo usted se va a atener a las consecuencias. Usted no sabe cómo estoy de salud, mejor no se atreva’ pero se lo dije conversando”, recordó.

En ese momento su esposo se soltó y él volvió a arremeter contra el exgerente bancario, por lo que ella bajó del cuarto a abrir el portón para que cuando la policía llegara no tuvieran obstáculo para ingresar.

“Subí de nuevo para distraerlo y que no golpeara a mi marido más. Cuando llegué tomé unas tijeritas de cortar uñas que son pequeñas y le dije, ahora sí, amarreme, pero yo las tomé para soltarme después. Conforme me amarraba los pies, yo con las tijeritas me desamarraba”, detalló doña Lidiette.

Tras terminar de amarrarla, el sujeto se puso a buscar las llaves del vehículo que necesitaba robar, pero no las encontró. En ese momento ella le dijo a su hijo que la policía ya estaba por llegar, sin embargo, el tipo la escuchó, por lo que decidió huir de la vivienda, pero al salir los oficiales lo atraparon.

Tras la detención, el exgerente fue trasladado al hospital San Juan de Dios, para que lo atendieran. En su cuenta de Facebook Hayden publicó sobre su estado de salud.

“Anoche se metió un ladrón a mi casa. Yo estaba dormido, sentí algo anormal y cuando abrí los ojos lo vi frente a mí”, señaló Hayden, quien dijo que como se resistió a ser amarrado con cinta adhesiva, recibió golpes en las cabeza y ojo derecho. “Perdí el conocimiento. Cuando me recuperé ya no estaba” y agregó que no logró robarse nada porque su esposa e hijo lo enfrentaron.

Indicó que estuvo en el Hospital San Juan de Dios de medianoche a 6 a. m., donde le hicieron un TAC y le cosieron a herida. “Estoy contando el cuento. Me siento mal adolorido con dolor de cabeza, con fuerte dolor de cabeza, y nauseas”, posteó.

De acuerdo con las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), existen 14 denuncias de asaltos a viviendas en este 2024. Las provicias con más casos son San José y Limón, con 6 y 3 casos respectivamente.

William Hayden posteó que presentaba dolor de cabeza y nauseas. Foto Facebook.

LEA MÁS: 3 grupos organizados están en la mira del OIJ por robos a viviendas en los últimos meses del 2023

Finalmente, el asaltante fue enviado al Ministerio Público para que le determinaran su situación judicial.