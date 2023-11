Identificadas víctimas de triple homicidio en Jacó

Dos de los individuos que murieron la noche del domingo en un triple homicidio en la calle Lapas, Jacó, fueron identificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de Santiago Andrés González Caicedo y Rosemberg Rodríguez Caicedo, ambos de 41 años y de nacionalidad colombiana. El tercer fallecido aún no fue identificado.

La autopsia reveló que las víctimas sufrieron múltiples impactos de bala en la cabeza, el cuello y el torso.

Según los primeros informes de la Policía Judicial, los sujetos se encontraban en la vía pública, a las afueras de un establecimiento, alrededor de las 7 p. m., cuando varios vehículos se aproximaron a ellos.

De los carros descendieron individuos armados y encapuchados, quienes dispararon contra los tres sujetos. Producto de los balazos, también resultaron heridos un hombre y una mujer, ambos también colombianos, pero lograron sobrevivir al ataque y fueron trasladados al Hospital México y al Hospital Monseñor Sanabria, respectivamente.

En un principio se dijo que otros dos heridos huyeron de la escena y no quisieron recibir atención médica; no obstante, el OIJ no confirmó tal información.

Fuentes policiales informaron a La Nación que en el lugar se encontraron casquillos de balas calibre 9 milímetros (mm), utilizadas en pistolas, 12 mm, correspondientes a escopetas, y 7.62 mm, que generalmente se utilizan en rifles militares. Además, encontraron la culata de un rifle militar AR-15.

Pese a que las circunstancias aún están en investigación, las autoridades consideran que este tiroteo podría estar relacionado con el asesinato de Rober Alberto Dondy Arias, de 49 años, quien fue asesinado la tarde del viernes 3 de noviembre en un terreno baldío en el centro de Jacó.

LEA MÁS: Sicarios con escopetas y rifles acribillan a cinco personas en Jacó; tres fallecieron en el sitio