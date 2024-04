Hombre muere baleado en vía pública

Un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza en la comunidad de La Tabla, ubicada en Alajuelita, San José. El incidente tuvo lugar la noche del martes, específicamente a las 11:11 p. m.

El homicidio ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas, y por el momento, la identidad de la víctima no fue revelada. Aunque medios regionales indicaron que posiblemente se trata de un habitante de la calle, atacado en un puente peatonal, pero esta información no fue confirmada por las autoridades.

Ante la emergencia, la Cruz Roja desplegó una unidad básica para atender el incidente.

En otro suceso durante la jornada, dos hombres perdieron la vida a causa de disparos dentro de un apartamento en Orosi de Paraíso, Cartago.

Según el informe preliminar, el ataque ocurrió cuando dos individuos ingresaron al apartamento y dispararon contra las víctimas, identificadas como Moya Rodríguez, de 20 años, y Sánchez Sánchez, de 43.

Las circunstancias de ambos crímenes están siendo investigadas.

