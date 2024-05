Comerciante de 77 años asesinado quería cerrar negocio por temor a asaltos

Don Sergio Hidalgo Saborío había pensado cerrar el abastecedor El Edén por temor a un asalto, pero los planes de este vecino de Purral de Goicoechea se truncaron en forma abrupta. El comerciante fue hallado muerto el pasado miércoles en el interior del local, que también era su casa.

Versiones policiales indican que Hidalgo Saborío, quien cumplió 77 años el 8 de mayo, fue asesinado por un hombre que ingresó a la propiedad por el techo. El sujeto, al parecer, agredió al adulto mayor y lo asfixió. Luego, huyó con algunos artículos y dinero de la caja registradora.

Sus vecinos sospecharon que algo había ocurrido porque el negocio, ubicado frente a la terminal de buses, permaneció cerrado todo el día, algo que no era usual. Fueron a fijarse en la noche y observaron el cuerpo del hombre en el interior de la vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Fuentes policiales informaron a este medio que se presume que don Sergio tenía al menos 20 horas de muerto cuando lo encontraron.

Hilda Hidalgo, hermana del comerciante, relató a La Nación que su hermano quería cerrar su negocio y vender la propiedad para mudarse a su natal Ciudad Quesada, donde su padre tuvo una pulpería. Indicó que uno de los motivos era que en varias ocasiones recibió visitas del hampa.

“Él me había comentado que hace año y medio estaba durmiendo, cuando escuchó un ruido fuerte en el techo. Pensó que era un gato, pero luego dijo ‘eso no es normal’. Salió de la casa y comenzó a pedir ayuda a los vecinos, entonces el hombre que estaba en el techo se fue, pero no es nada raro que incluso sea el mismo”, comentó.

Una fuente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a este diario que un hombre de unos 26 años fue capturado como sospechoso del crimen del comerciante. El sujeto es conocido por la policía local y cuenta con antecedentes judiciales por robos a viviendas.

Sergio Hidalgo, comerciante de 77 años, fue asesinado por un hombre que ingresó a robar productos y dinero a su abastecedor, ubicado en Purral de Goicoechea. Foto: Suministrada por familiares a LN

‘Como que sabía lo que le iba a pasar’

Doña Hilda recordó a su hermano como un hombre muy inteligente y apasionado de los negocios. De hecho, tuvo varios emprendimiento en Ciudad Quesada y Guápiles. “No podía estar quieto”, aseguró. Contó que don Sergio estudió contabilidad, fue profesor de escuela y trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Aseguró que una de las cosas que caracterizaban a este hombre era su amabilidad, el cariño por su familia y el buen humor ante la vida. “Le gustaba llegar de sorpresa a donde su familia”, debido a la distancia y su trabajo.

El pasado 8 de mayo, don Sergio cumplió 77 años. Ese día sostuvo la última conversación con su hermana. Ella le pidió el número de algún vecino, por si algo le llegaba a pasar, porque él vivía solo.

“Le dije que me diera el número de alguien por si algo pasaba. Entonces en broma me dice: ‘diay si me muero los zopilotes llegan, la policía me viene a sacar y luego me entierran en el cementerio municipal’. Es como que ya sabía lo que le iba a pasar”, comentó doña Hilda.

Sergio Hidalgo aparece frente a su abastecedor en Purral de Goicoechea. Foto: Suministrada por familiares a LN

Adultos mayores asesinados por robo

Durante los últimos meses, se han registrado otros casos de adultos mayores asesinados en asaltos. En mayo anterior, en Bajamar de Garabito, Puntarenas, un taxista informal de 76 años, identificado con el apellido González, fue hallado sin vida y con una herida de arma de fuego en el cuello.

Se presume que a este hombre lo mataron con el fin de asaltarlo. Al momento del hallazgo, solo encontraron su cuerpo y no el vehículo que usaba para trabajar.

Un mes antes, en el Coyol de Turrialba, otro adulto de 66 años fue encontrado muerto dentro de su vivienda. El OIJ identificó a la víctima con el apellido Romero. Los agentes informaron de que al revisar la vivienda notaron que faltaban documentos personales.

Las autoridades judiciales hallaron el cuerpo con tres puñaladas en el pecho, la espalda y el abdomen. La víctima al parecer era un profesor pensionado.