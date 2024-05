Balacera deja dos muertos en gasolinera de Cartago

Dos motociclistas, identificados como César Steven Acuña Ortega, de 29 años, y Kevin Salas Ortega, de 30, perdieron la vida la noche de este sábado mientras echaban gasolina a sus vehículos en la estación de servicio Cristo Rey, en San Nicolás de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que primero llegó uno de los motociclistas y minutos después el otro. Mientras estaban en la gasolinera, un carro blanco se aproximó al sitio y de ahí se bajó un sujeto armado que se acercó caminando. Tanto este hombre como sus cómplices dentro del vehículo comenzaron a disparar contra los motociclistas, quienes quedaron sin vida en el lugar. Acuña recibió balazos en la cabeza y espalda, mientras que Salas presentaba heridas en la axila izquierda.

La Cruz Roja fue alertada a las 10:55 p.m. sobre dos heridos de bala, pero al llegar encontraron a ambos fallecidos: uno junto a las máquinas dispensadoras de combustible y otro cerca de los locales internos de la bomba, pues al parecer uno de ellos intentó huir.

Ambos eran oriundos de Cartago. Acuña era soltero y padre de una menor de diez años, mientras que Salas era divorciado y sin hijos. Según datos de la Fuerza Pública, Salas había sido investigado por alteración de señas y marcas a vehículos y Acuña tenía expediente por homicidio simple, tentativa de homicidio, hurto simple y daños.

Dos hombres fueron asesinados en asalto a gasolinera en Cartago. En el lugar quedaron casquillos de dos tipos de arma de fuego. Foto: Keyna Calderón (Cortesía)

Las razones del ataque no están claras, ya que el OIJ todavía realiza pesquisas y busca los videos de seguridad cercanos, pero no se descarta un ajuste de cuentas por las múltiples heridas que tenían los cuerpos. No se informó si los fallecidos eran conocidos entre sí o parientes, a pesar de tener un apellido en común y ser vecinos de la misma provincia.

La Policía no dio detalles sobre los encargados de la estación de servicio, por lo que se presume que salieron ilesos, ya que la Cruz Roja no atendió a ninguna otra persona en el sitio.

El vehículo en que huyeron los pistoleros se desplazaba en el sentido San José-Cartago sobre la autopista Florencio del Castillo y se presume que huyeron en esa dirección.

Este sábado se registraron tres asesinatos en Cartago, ya que al mediodía, en Turrialba, un sujeto de 24 años, apellidos Chaves Brenes fue ultimado a balazos. Con estos incidentes, la provincia alcanza 36 homicidios en menos de cinco meses, es decir, 13 más que en igual periodo del año pasado. Turrialba y Cartago son los cantones con más asesinatos en la vieja metrópoli.

