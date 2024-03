Semana Santa: cómo evitarse accidentes en el mar, ríos y carreteras

Durante las Semanas Santas de los años 2022 y 2023, al menos 1.073 personas sufrieron algún tipo de incidente, y lamentablemente, 60 personas perdieron la vida, según datos proporcionados por la Cruz Roja Costarricense.

Christopher Calderón, quien lidera la respuesta a emergencias en la Cruz Roja, indicó que los accidentes de tránsito y acuáticos son los incidentes más comunes durante estas fechas, producto de la masiva afluencia de personas en carreteras, playas y ríos del país.

Aunque los socorristas no tienen la tarea de determinar las causas específicas de estas emergencias, Calderón mencionó que una parte significativa de ellas se atribuye al error humano, como el irrespeto a las normas de tránsito. Sin embargo, también existen otros factores involucrados, como fallas mecánicas o, en el caso de los accidentes acuáticos, la falta de conocimiento o la sobreestimación de la seguridad en cuerpos de agua.

Durante lo que va de la actual Semana Mayor, que inició el Domingo de Ramos (24 de marzo), la Cruz Roja atendió a 88 pacientes. De estos, casi la mitad, es decir, 40 corresponden a accidentes de tránsito. Además, se atendieron 21 urgencias traumáticas, 11 urgencias médicas y siete accidentes acuáticos, entre otros casos registrados.

“Respecto al tránsito, recomendamos las revisiones mecánicas preventivas del vehículo, respetar la ley de tránsito, los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol”, destacó Calderón.

En un comunicado de consejos, la Policía de Tránsito advierte sobre los riesgos de conducir por más de 2 horas seguidas, ya que “esa monotonía al volante hace entrar al conductor en una modorra mental, en una especie de trance y pierde capacidades de reacción, pese a que cree que va atento”.

Por ello, es recomendable detenerse unos minutos cada dos horas para evitar el agotamiento y la hipnosis vial. Además, se aconseja salir con suficiente anticipación hacia el destino seleccionado. Estos días son propicios para tomarse el viaje con calma, según las autoridades viales.

Christopher Calderón, de la Cruz Roja, destaca la importancia de verificar que los cinturones de seguridad de los vehículos funcionen correctamente y se utilicen adecuadamente. En el caso de los niños, es esencial asegurarse de que estén debidamente sujetos. Asimismo, el Tránsito recuerda que los menores de 12 años y menos de 145 cm de estatura deben viajar con un dispositivo de retención adecuado.

A pesar de que esto pueda reducir el espacio físico en los asientos traseros, la institución enfatiza que “no justifica que los adultos que viajen junto a esos niños no lleven puesto el cinturón. Deben llevarlo abrochado”.

Conocer el sitio donde se disfruta del agua

En estos días de tanto calor, lo más común es que los vacacionistas busquen sitios donde refrescarse, como ríos o playas. Sin embargo, el primer error del viajero es que no pregunta sobre las características de esos cuerpos de agua. Christopher Calderón aconseja consultarle a los lugareños primero. Por ejemplo, para saber si en una playa hay corrientes de resaca o si en ese río hay una represa y existen riesgos de un aumento súbito en el caudal.

Calderón también hizo hincapié en la importancia de que cada persona conozca sus capacidades para nadar y, en caso de ingresar al mar, no sobre esforzarse. Además, recomendó a los adultos no descuidar a los niños y que todos los excursionistas se mantengan hidratados y usen protector solar, especialmente si se expondrán al sol. Por último y no menos importante, no ingresar al mar o a los ríos en estado de ebriedad.

El cruzrojista hizo un llamado para que durante esta Semana Santa se utilice la línea de emergencias 9-1-1 únicamente en casos de emergencia calificada. “También es importante seguir las recomendaciones que dan las diferentes instituciones de primera respuesta. Son recomendaciones que, si se cumplen, reducirán considerablemente los incidentes durante esta Semana Mayor”, concluyó.

1.073 personas sufrieron algún tipo de incidente y 60 personas murieron durante las semanas santas correspondientes a los años 2022 y 2023. Foto de archivo con fines ilustrativos. (Gesline Anrango W)

Semana Santa en números

Durante la Semana Santa del 2022, la Cruz Roja atendió a 315 pacientes. De ellos, 118 correspondieron a urgencias médicas, mientras que 101 fueron producto de accidentes de tránsito. Durante esa Semana Mayor, 10 personas sufrieron accidentes acuáticos y 14 resultaron con urgencias traumáticas, entre otros eventos. En total, hubo 46 fallecidos durante ese periodo del año.

Para el 2023, la cifra de personas atendidas durante la Semana Santa incrementó en un 140,6% y alcanzó un total de 758 pacientes atendidos, una diferencia de 443 casos con respecto al año anterior.

Durante ese año, la Cruz Roja atendió 257 urgencias médicas, 198 accidentes de tránsito, 173 urgencias traumáticas, 64 accidentes acuáticos y trabajó en la búsqueda y rescate de 10 personas extraviadas, entre otras emergencias. Hubo 14 fallecidos

Vea las emergencias desglosadas:

Estadísticas brindadas por Cruz Roja correspondientes al 2022. (Cruz Roja)

Estadísticas brindadas por Cruz Roja correspondientes al 2023. (Cruz Roja)