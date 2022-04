Pasajeros en el aeropuerto Juan Santamaría viven momentos de zozobra tras accidente de aeronave

La zozobra e incertidumbre se apoderan de los miles de pasajeros que esperan noticias sobre sus vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría, tras el accidente donde un avión de carga de la empresa DHL se salió de la pista de aterrizaje al presentar problemas hidráulicos cuando estaba en vuelo.

“¿Tenemos que volver a hacernos la prueba PCR?, ya perdimos una conexión y no tenemos claridad si la aerolínea nos cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación. Tampoco hay una hora clara sobre el reinicio de las operaciones en el aeropuerto”, se pregunta Nancy Brenes, vecina de Cartago quien se dirige hacia Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos.

[ Piloto de avión accidentado: ‘Tenemos problemas de sistema hidráulico, somos dos almas a bordo’ ]

“El vuelo salía a las 12:46 p. m. y, estando en el chequeo fue cuando sucedió todo y se nos indicó que no hay mayor claridad por el momento sobre la salida de los vuelos. La aerolínea nos ofrece una conexión para este viernes pero no nos aseguran el hospedaje y la alimentación, esto porque lo sucedido no es responsabilidad de ellos.

“Otro tema es el de las pruebas PCR, nos indican que si las 72 horas vencen hoy y el vuelo sale mañana, debemos volver a hacernos las pruebas y el costo lo debe asumir cada pasajero”, explicó Brenes a La Nación.

Según las autoridades, cerca del mediodía se reportaron 32 vuelos comerciales entrantes y salientes, así como un estimado de 6.000 pasajeros con afectaciones. Los aviones provienen o se dirigían hacia Estados Unidos, Centroamérica, México, Canadá y Europa. Además, se suman tres vuelos de carga.

Las filas de pasajeros son enormes en el aeropuerto Juan Santamaría mientras se confirma la hora en la que se reiniciaran las operaciones. FOTO: Cortesía

“Aquí las filas son interminables, en mi caso estoy en el área de los counters y ya presente mi documentación y también el chequeo de las maletas, pero nos mantenemos a la espera de que se nos indique con claridad qué pasará.

“Aquí no hay ninguna definición de horarios en la que las operaciones se van a reiniciar, unos dicen que a las 2 p. m., otros que a las 6 p. m. Al final la aerolínea dice que nos dirá cuando exista una hora exacta, de momento tienen nuestro vuelo como retrasado”, detalló Brenes.

Aeronave se sale de la pista

Un avión de carga de la empresa DHL que reportó problemas hidráulicos cuando estaba en vuelo, aterrizó de emergencia este jueves por la mañana en el aeropuerto Juan Santamaría. Una vez en tierra, la aeronave se salió de la pista, se le partió la cola y se quebró parte de su tren de aterrizaje. A bordo venían solo piloto y copiloto, quienes no registran heridas de gravedad.

En un audio que trascendió, se escucha al piloto alertar a la torre de control del aeropuerto: “Mayday, mayday, mayday, tenemos problemas de sistema hidráulico izquierdo. Tenemos dos almas a bordo. Tenemos dos horas treinta de combustible”.

“Vamos a preparar nuestra aeronave para poder hacer un aterrizaje de emergencia”, indicó el piloto.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, a las 10 a. m. la aeronave Boeing 757-200 reportó los desperfectos mecánicos cuando iba en vuelo hacia Guatemala, por lo que debió aterrizar en la pista a las 10:25 a. m. En los videos que han trascendido, se puede ver que el avión avanza por la pista de aterrizaje y durante las maniobras de frenado, la aeronave hace un giro de 180 ° y se despista. Durante esta última fase salió mucho humo del avión.

Bomberos activó su código para emergencias con unidades del aeropuerto, así como de las Estaciones de Alajuela, Heredia y San José. “La aeronave aterriza procediendo del oeste por la pista 07, vira al sur por la calle de rodaje kilo y derrapa saliendo de la calle de rodaje hacia área verde frente de la estación de Bomberos”, señala el reporte.

Poco antes del mediodía la emergencia se declaró bajo control.