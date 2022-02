Oficial de Fuerza Pública muere en accidente en autopista General Cañas

Testigo que sobrevivió a la colisión declaró que su motocicleta chocó en un lateral a la motocicleta de la víctima mortal. (Francisco Barrantes, corresponsal)

Un oficial de Fuerza Pública, de apellido Porras, falleció la noche de este miércoles tras una colisión entre dos motocicletas.

El percance, ocurrido a eso de las 7:30 p. m., se presentó en la autopista General Cañas, 200 metros antes del peaje, en el sentido San José-Alajuela.

El cruzrojista Ariel Cubillo confirmó que en el incidente resultaron heridas otras dos personas. Una mujer fue trasladada en condición estable al Hospital San Rafael, en Alajuela, con golpes en la espalda y la cabeza. El otro afectado, un motociclista fue identificado como Carlos Angulo, resultó ileso y prefirió no ser llevado a ningún centro médico.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que Porras, destacado en la delegación policial de Santo Domingo de Heredia, había salido de trabajar a las 6 p. m.

Trascendió que el accidente se dio debido a una mala práctica de conducción, pues muchos motociclistas toman atajos para evitar pagar el peaje correspondiente.

Franklin Fuentes, oficial de la Policía de Tránsito, declaró que “es común que los motociclistas traten de evitar el peaje metiéndose por una parada de buses. Eso es una ignorancia muy grande, y vea en lo que resultó, se perdió una vida. Insisto: educación es lo que falta”.

Carlos Angulo, el motociclista que no requirió traslado, narró a La Nación lo ocurrido. “Yo venía de San José hacia Alajuela, veníamos en el carril derecho; el muchacho frenó de un pronto a otro para evitar pagar el peaje y meterse en esa parada. Según dicen los vecinos, todos los motociclistas tienen esa mala costumbre. Yo no sé por qué, pero él frenó de pronto y, por más que intenté detenerme, de verdad, no hubo forma.

“Yo intenté esquivarlo hacia la derecha, pero él hizo el viraje hacia el mismo lado y lo impactamos de medio lado. Él falleció, y mi novia y yo caímos acá en la cuneta; a ella se la llevó la ambulancia. Gracias a Dios sobreviví, pero es lamentable la pérdida del otro muchacho. Es un tema de hacer conciencia, yo tengo muchos años de andar en motos de alta cilindrada y es lamentable, pero de verdad mucha gente no hace conciencia. La persona más imprudente en la carretera es el motociclista. Siempre alguien nos espera en la casa”, dijo Angulo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo. (Francisco Barrantes, corresponsal)

Esta es la parada por la que, presuntamente, muchos motociclistas intentan meterse para evitar pagar el peaje. (Francisco Barrantes, corresponsal)