Motociclista sin licencia muere en colisión contra vehículo en Pital de San Carlos

La moto quedó a unos 20 metros del carro que la impactó en un cruce que está detrás de la Iglesia de Pital. Foto: Edgar Chinchilla.

Una colisión entre una motocicleta y un automóvil en Pital de San Carlos dejó al conductor de la moto fallecido y a su acompañante gravemente herido. El accidente ocurrió este domingo a las 9:45 a. m. detrás del templo católico en esa localidad.

La víctima mortal fue identificada como Abelino Sequeira Urbina de 42 años, mientras que el herido responde al nombre de Fernando Obando Siles de 24.

Sequeira y Obando, ambos de nacionalidad nicaragüense, viajaban en una motocicleta de marca Katana. Se investiga si habrían irrespetado una señal de alto y fueron golpeados por un Hyundai Accent, conducido por un hombre de apellido Sibaja, quien salió ileso.

Socorristas de la Cruz Roja estabilizaron en el lugar a los dos pacientes y luego los trasladaron en categoría roja a la clínica local y de ahí al Hospital San Carlos. Horas después, pese al esfuerzo de los médicos, Sequeira falleció en el centro médico.

El socorrista Víctor Benavides, dijo que dos ambulancias atendieron el choque y por la gravedad de los hechos, una vez que los estabilizaron en el clínica los trasladaron al Hospital de San Carlos.

La Policía de Tránsito confirmó que la motocicleta no tiene los documentos al día y ninguno de sus ocupantes tiene licencia. En la escena quedaron dos cascos, pero se desconoce si los llevaban puestos, ya que las lesiones que presentaban en la cabeza hacen presumir que no los llevaban colocados o no iban bien sujetados.

Los motociclistas son vecinos de Barrio El Jardín de Pital y regresaban de chapear un lote hacia su casa. La Policía de Tránsito se hizo cargo de investigar las causas del accidente.