Joven de 23 años fue arrastrado por la corriente del río San Carlos y está desaparecido

El joven desapareció este domingo mientras nadaba en el río San Carlos, sus familiares aún no encuentran el cuerpo.

Un hombre de 23 años identificado como Andrey Ramírez Vargas, desapareció este domingo al hundirse mientras nadaba en el río San Carlos a su paso por Boca Arenal de Cutris, San Carlos, justo detrás del bar restaurante Venus. En apariencia Ramírez disfrutaba de las aguas del río y luego su familia no lo vio salir más.

El muchacho es vecino de la comunidad, soltero, sin hijos y trabajaba en una veterinaria de la zona. Tras su desaparición, su familia y amigos dieron aviso a rescatistas de la Cruz Roja quienes se sumaron a la búsqueda. Este lunes participaron 10 funcionarios de la Cruz Roja y 4 personas del Grupo de Rescate Ecos.

Debido a la suciedad del río se han complicado las labores de búsqueda; además, en ese mismo sitio hay pozas profundas por lo que se requirió la presencia adicional de 2 buzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Ministerio de Seguridad Pública para tratar de localizar al muchacho.

“Estamos resignados a lo peor, hay mucha desesperación porque el cuerpo no aparece”, comentaron familiares del joven, quienes prefirieron no identificarse.

Estaba previsto que durante la noche de este lunes se vigilarán algunos puntos del río, por si el cuerpo sale a flote y aparece, este martes se retomarán labores de búsqueda a partir de las 6 a. m.

Los encargados de rescate mantienen una serie de recomendaciones para quienes disfrutan de zonas de descanso como ríos y playas. Entre las más importantes, no meterse al agua si acaba de comer o ingerir licor y revisar primero las condiciones del sitio. No se aconseja sumergirse en sitios muy profundos o donde hay riesgo de corrientes, en especial si no se tienen habilidades para nadar.