Enorme higuerón aplastó tres viviendas en Alajuela, una señora murió en el sitio

Una mujer de entre 50 y 55 años, a quien solo identificaron como Sonia, perdió la vida este sábado luego de que un enorme higuerón cayera sobre su casa y otras dos viviendas más en Alajuela, según informó el Cuerpo de Bomberos. Los cuerpos de rescate sostuvieron que la emergencia fue provocada por los fuertes vientos y la topografía del lugar, en el precario El Erizo, en el Invu Las Cañas.

Ronny Luna, bombero de la zona, confirmó que el árbol, de unos 30 metros, destruyó por completo las tres viviendas humildes a eso de las 2:30 p. m. Además de la señora fallecida, los rescatistas sacaron a un niño de unos 10 años herido, que fue trasladado al Hospital San Rafael, en Alajuela.

“En este momento estamos tratando de sacar el cuerpo debajo del árbol e igualmente continuamos en las labores de búsqueda para estar totalmente seguros que no haya más víctimas debajo de los escombros, como pueden ver es mucho ramaje, muchas ramas, eso es un poco desordenado y es muy caótico.

“Tenemos que ir sosteniendo el árbol, apuntalándolo, para que los rescatistas puedan trabajar con seguridad”, explicó Luna al final de la tarde.

El percance se dio en el precario El Erizo, Invu Las Cañas, Alajuela. El árbol dañó tres viviendas y dejó una persona fallecida este sábado. Foto: Francisco Barrantes, corresponsal GN.

Así recuerdan a doña ‘Sonia’ sus vecinos Copiado!

Una vez confirmado el deceso, los vecinos de El Erizo confirmaron que la víctima es conocida en la barriada como doña Sonia, una señora trabajadora y siempre “muy arregladita”.

“Era muy buena gente y pasaba todos los días con el pan por mi casa y me saludaba. Pero jamás creí que se trataba de ella. Yo siempre le preguntaba a ‘Sonia’ ¿a usted no le da miedo que le caiga encima ese higuerón? Y ella solo me contestaba ‘¡Diay que se le va hacer!. Pero así es la vida uno sabe cuando nace pero no cuando se va’”, contó a este medio Flor Herrera, vecina de El Erizo y amiga de la fallecida.

Kattia Saborío, vecina de la fallecida que le cayó un enorme higuerón sobre su casa en El Erizo, Alajuela. Foto: Francisco Barrantes, corresponsal GN.

Kattia Saborío también la recuerda como una señora muy trabajadora. “Trabajaba mucho viendo a sus hijos, les lavaba, cocinaba, planchaba ropa. Siempre usted la veía en las mañanas pasar porque iba a la iglesia a pedirle mucho a Dios por sus hijos. Muy activa la señora, desde la mañana andaba haciendo mandados y dicen que antes de que pasara el accidente, le dijo a la nieta que se iba a ir a acostar porque tenía mucho frío y la nieta se fue a hacer un mandado y pasó eso”, relató.

“Ella era muy creyente de Dios e iba todos los domingos a la iglesia, usted la veía pasar bien pintadita e iba con vestiditos a la iglesia. Una señora muy buena gente, no le hacía daño a nadie. Se que se llama ‘Sonia’, pero no sé los apellidos”, externó.

Otro lugareño, Gabriel Solís, contó que él venía caminando en el momento que el Higuerón cayó. El momento fue caótico, las personas corrían, gritaban y había varios niños cerca del accidente. Al preguntarle por la fallecida, dijo que se trataba de su vecina: “Me duele mucho, pero ya no se puede hacer nada ya, eso es cosa de Dios”.