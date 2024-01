Campeón de monta taurina agonizó un mes tras ser pisado por toro en Sarapiquí

El mundo taurino en el país está de luto tras la trágica pérdida del campeón de monta, Berny Stiguar Castro Solís, un joven de 18 años y miembro apasionado del grupo de montadores Retasur. El fatídico incidente ocurrió el 9 de diciembre en un redondel de Sarapiquí, en Heredia, luego de que el toro que montaba lo botara y le pisara la espalda y la cintura, dejándolo gravemente herido.

Así fue el accidente del jóven montador

Berny, vecino de Golfito, fue ingresado en el Hospital del Trauma y luego en la Clínica Bíblica, donde luchó durante un mes por su vida después de que el toro comprometiera varios órganos vitales, incluido el vaso, el hígado, el riñón y los pulmones. Lamentablemente, el joven sufrió un infarto y falleció, conmocionando a la comunidad taurina y dejando un vacío en su familia.

La Nación conversó con Berny Castro, padre del joven, quien señaló que recordará a su hijo como un joven valiente que desde muy niño mostró su gusto por el mundo taurino.

“Un día en la escuela soltaron unas ovejas y cuando vi, él andaba montado en una oveja de esas en las fiestas, así sucesivamente él fue desarrollando su niñez. Hizo la escuela, primaria, secundaria y también era un mecánico profesional, recién se graduó el año pasado. Era un güila muy valiente, nosotros somos de campo, si había que levantarse a las 4 a. m. él lo hacía solo, no había que hablarle dos veces”, comentó el padre de este muchacho.

Berny Stiguar Castro duró un mes internado en el hospital.

Don Berny, a quien lo conocen popularmente como Lechuza, es montador de profesión y recuerda cómo hace cinco años, su hijo le pidió montar un toro para iniciar su carrera como montador.

“Me dieron una corrida de Pavones de Golfito, me dieron una corrida y entre los toros que iban, iba un toro muy pequeño y me dijo ‘papá yo quiero montar’ y ese día se montó en su primer toro y de ahí en adelante fue una batalla constante, entre estudios, trabajo y los toros. No fue un güila que prendió un cigarro y tampoco era de tomar, no bebía guaro” recordó el padre.

Entre los premios que tuvo el joven montador fue en el 2021, cuando recibió el reconocimiento al Novato del año; en el 2022 fue campeón de monta con el grupo Retasur, el año anterior, antes de sufrir el accidente, también asistió a otros eventos.

Su padre lo recuerda más que un hijo, como un amigo que la vida le dio.

Durante su tiempo en el hospital, el joven montador mantenía conversaciones alentadoras con su padre durante las visitas, asegurándole que iba “al suave” en su proceso de recuperación. En medio de la adversidad, el padre compartió que nunca recibió ni una queja de su hijo mientras estaba internado. Siempre con una sonrisa en el rostro, transmitiendo un espíritu optimista y alentador.

“Mientras estaba internado de él no recibí ni una queja, siempre estaba sonriente y me decía que echáramos para adelante y que íbamos al suave, esa frase la usaba mucho, así como que iba carretoneado y nada más no perdió nunca el conocimiento, hasta el día que perdió la vida”, agregó el padre doliente.

Su padre asegura que durante el internamiento siempre estuvo optimista en salir recuperado.

Uno de los que se sumó al luto fue Jorge Arturo González, comentarista taurino conocido como “Cañero”. Él expresó su tristeza por la pérdida de Berny. Destacó la pasión taurina que impregnaba a la familia del joven y recordó a otros miembros del clan que también perdieron la vida en eventos relacionados con los toros.

“La familia de él, su padre Lechuza, su hermano Henry, La Flaca su madre, sus primos Kaleb, Eliecer, sus tíos, una familia taurina. Ya había muerto Carlitos, uno de ellos. Tal vez cuando estos momentos suceden es cuando me entienden (...) Dios seguro ocupaba ángeles en el cielo y se lo llevó”, reflexionó el comentarista Guanacasteco.