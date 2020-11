Entre las revoluciones de este año, el trabajo remoto se consolidó como uno de los sostenes de la nueva normalidad. Desde las compañías más pequeñas hasta las más grandes tuvieron que adaptar sus modelos a equipos distribuidos, y muchas de ellas van a mantenerse así aún después de la crisis sanitaria. La conversión fue tan masiva que hasta acuñó su propio slogan: “Work is where the wifi is” (“Trabajo es donde hay wifi”) es el nuevo “Home is where the heart is” (“Hogar es donde está mi corazón”).