Además de las decoraciones artificiales, los dueños deben estar al pendiente de que sus queridos perros y gatos no ingieran las plantas navideñas, no sólo para no demeritar la estética de los adornos, sino para cuidar la salud de los peluditos, pues hay un buen número de plantas usadas en Navidad cuya ingesta representa un riesgo para las mascotas.