Inicia ExpoConstrucción en Centro de Eventos Pedregal con más de 100 opciones de vivienda para los asistentes

Este miércoles 18 de mayo dará inicio la ExpoConstrucción 2022, un evento con más de 362 stands y 113 expositores con los que el público tendrá a disposición información sobre una serie de proyectos constructivos en diferentes zonas del país, una amplia oferta de viviendas, apartamentos y casas en condominio, así como empresas especializadas en acabados, para aquellos interesados en remodelar o construir su hogar.

Venta de lotes en la segunda etapa del condominio Villa del Sol, ubicado en Alajuela, es parte de la propuesta de la ExpoConstrucción 2022. Fotografía: Cortesía Urbanizadora La Laguna

La ExpoConstrucción 2022, organizada por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén. Los desarrolladores ofrecerán una oferta variada de más de 100 proyectos en zonas como: San José, Heredia, Cartago, Santa Ana, Belén, La Guácima, Alajuela, Ciudad Colón, Curridabat, Limón, entre otras.

“El sector construcción tiene la capacidad de contribuir con la reactivación económica del país, gracias a los múltiples encadenamientos que genera, por eso la ExpoConstrucción es el espacio idóneo para que personas y empresas puedan concretar negocios para comprar, financiar, construir o remodelar, con la facilidad de poder ver las ofertas y comparar en muy poco tiempo”, manifestó Carlos Trejos, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Sostenibilidad y bienestar: la tendencia en la ExpoConstrucción

Como parte de las opciones de la feria, Urbanizadora La Laguna, empresa de Grupo Laguna, contará con una oferta de 11 distintos condominios, ubicados en las zonas de La Trinidad de Moravia, La Unión de Tres Ríos, Carrizal de Alajuela, Sabanilla de Montes de Oca, San Rafael de Alajuela, Santo Domingo de Heredia, Jacó de Puntarenas, La Guácima de Alajuela y Barreal de Heredia, brindando la opción de la compra inmediata de proyectos ya terminados o en preventa. La mayoría de estos proyectos son diseñados bajo el modelo de economía circular de la mano de la división del grupo, Cónica, la cual trabaja desarrollando condominios más sostenibles, generando un menor impacto al medio ambiente y reduciendo al máximo la cantidad de residuos y materiales a la hora de construir o agregar elementos a la construcción.

Durante los días de la ExpoConstrucción, Urbanizadora La Laguna contará con un stand guiado por sus asesores comerciales, junto con una pantalla digital donde cada usuario podrá navegar a gusto y escoger el proyecto que desee llevar a cabo, también contarán con el beneficio exclusivo de metros cuadrados gratis en la compra de cualquiera de los proyectos disponibles en la Expo. Adicional a esto, estará presente el equipo de CRT Soluciones, empresa constructora que forma parte de Grupo Laguna, quienes estarán guiando y asesorando a los clientes interesados en diseño, arquitectura y construcción de vivienda.

En el marco de la feria, las personas podrán optar también por créditos verdes como una opción para financiar los proyectos constructivos. Este tipo de financiamiento que busca promover los proyectos sostenibles, dirigidos hacia edificaciones comerciales, residenciales y remodelaciones, entre otros tipos de desarrollo, ofrecen múltiples ventajas como mejores tasas de interés, plazos de pago más accesible, entre otros. Según el Ing. Nicolás Ramírez, Director Ejecutivo del Green Building Council Costa Rica, “para las personas individuales, hay créditos verdes que permiten adquirir paneles solares, que generan importantes ahorros, generando un retorno de inversión en plazos muy cortos”.

Asimismo, compañías como Holcim Costa Rica, ofrecerán un portafolio de materiales y servicios de construcción enfocados en el desarrollo de un mundo más verde, inteligente y que impacte de manera positiva en el bienestar de las personas, reduciendo entre un 35% y 50% las emisiones de CO2.

Zonas al aire libre, espacios de coworking y para mascotas, son parte de las amenidades más buscadas por las personas. Fotografía: Cortesía Condominio Los Murales

Financiamiento de proyectos

Los asistentes podrán encontrar además diversas opciones de financiamiento para sus proyectos de vivienda, bajo la guía de más de doce entidades financieras, entre bancos públicos y privados, mutuales y cooperativas, además de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes ofrecerán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes a la ExpoConstrucción.

“En Davivienda tenemos una oferta diferenciada para que las personas logren la meta de comprar o remodelar su hogar. Entre ellas, créditos tanto en colones como dólares, avalúo gratis, cuatro meses de periodo de gracia en el pago de seguros y tres meses para el pago de cuotas, así como financiamientos de hasta el 91,5% en más de 200 proyectos precalificados comentó Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Davivienda, una de las financieras que participará en la expo. Asimismo, Mucap brindará una nueva opción de financiamiento llamada Vivienda Ya la cual ofrece una cuota fija el primer año del crédito, a una tasa del 7% en colones.

ExpoConstrucción estará abierta al público del miércoles 18 al domingo 22 de mayo. Durante el miércoles el horario será de 4:00 pm a 9:00 pm, para jueves y viernes de 2:00 a 9:00 pm, sábado de 10:00 am a 9:00 pm y domingo de 10:00 am a 7:00 pm. El primer día la entrada será gratuita, a partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de ₡2.000, y el parqueo de ₡4.000. Los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan.

Los interesados en asistir pueden comprar sus entradas a través de la aplicación CCC Eventos que está disponible en App Store, Google Play y Huawei Gallery. En la aplicación se podrán encontrar los datos de cada uno de los expositores, un mapa e inclusive tiene la opción de optar por una preaprobación del crédito con los bancos que estarán participando.