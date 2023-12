Un regalito al paladar

La invitación a una actividad familiar es una muy buena ocasión para llevar un regalo de esos que todos quieren recibir: ¿qué tal un rompope, un queque navideño, unas galletas o incluso unos tamales? Quienes son más diestros en la cocina pueden darse el gusto de preparar alguna delicia para llevar. Sin embargo, no todos tenemos tiempo -por no decir que falta de talento-. Si este es su caso, hay sitios como Da Noi, que no solo tienen sus propias recetas de temporada, sino que las presentan en forma de regalo, para que ni siquiera tenga que preocuparse por la envoltura.

Entre los clásicos que ofrece Da Noi para estas fechas, destaca el rompope con su textura espesa y una mezcla cuidadosamente madurada. El queque navideño, humedecido y suave, presenta una combinación de frutas, semillas secas, almendras y avellanas, enriquecido con ron añejo y macerado por más de 8 meses.

Los tamales de Da Noi son verdaderamente únicos, preparados con dos tipos de carne (pollo y cerdo), garbanzos, arroz y ciruela, superando ligeramente el tamaño tradicional para una experiencia más abundante.

Las galletas navideñas, presentadas en paquetes de tres unidades (una de jengibre y dos de mantequilla), con su llamativa decoración. La galleta de jengibre, intensa y perfumada con aromas de rosa de Jamaica, clavo de olor y canela, es una experiencia aromática única.

En el apartado de gelatos, Da Noi ofrece opciones como “Merry Christmas Time”, elaborado con manzana asada, relleno de tres tipos de manzana, pasas borrachas y licor ron flor de caña. Entre otras opciones se encuentran “Grinch” con pasta de pistachio y chocolate blanco, “Ferrero Rocher” con crema de avellanas, y el exclusivo gelato de rompope con su receta única.

Estos productos están disponibles en los locales de Da Noi, aunque se recomienda solicitarlos vía WhatsApp al número 8520-3030 para su retiro, ya que algunos están disponibles en ediciones limitadas.

Da Noi cuenta con ubicaciones en Multiplaza del Este, Multiplaza Escazú, Distrito 4, Guachipelín, Plaza Lincoln, Terrazas Lindora, Oxígeno, Plaza Real Alajuela y Pinares Curridabat.