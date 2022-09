Verónica González: “Nunca había estado más segura y feliz que ahora”

(Jose Cordero)

Es una cara conocida, ha sido conductora en varios espacios televisivos; a través de la pantalla, Verónica González proyecta simpatía, para muchos eso es suficiente para sentirla cercana, sin embargo, pocos conocen de sus vivencias personales reales, de lo que ha marcado su vida, de las características que quedan ocultas al lente de la cámara, pero que ella misma comparte en esta entrevista.

Es oriunda de Orotina, estudió salud ambiental en la Universidad de Costa Rica, y sí ha ejercido su profesión, aunque lo hizo por un período corto. Cuando se refiere a si misma, habla de una nueva Verónica, pero ¿qué pasó, y por qué llegó a un punto que vio la necesidad de una evolución urgente?

¿En qué etapa de su vida se encuentra?

Bueno, diría que la pandemia impulsó mi transformación. Durante esa época viví una situación muy dolorosa que me marcó para siempre, y que además me hizo reflexionar acerca de algunos aspectos en mi vida.

Mi mejor amiga murió de cáncer, la periodista María del Mar Umaña era una mujer más que especial en mi vida, y de un momento a otro, el cáncer se la llevó; teníamos proyectos juntas, y una vida llena de historias que terminaron. Su muerte, sumado a todo lo que representó la pandemia, me hizo replantearme algunas situaciones.

¿Con qué no se sentía cómoda de su vida?

Más que algo con lo que no me sintiera cómoda, eran más aspectos que debía mejorar, por ejemplo, mi seguridad, en el 2020 trabajé mucho mi área emocional, antes era muy insegura, le daba demasiada importancia a lo que decía la gente, incluso de mi aspecto físico, me afectaban las críticas, trataba de seguir un estereotipo de mujer aparentemente perfecta pero que al final es un concepto muy distorsionado y equivocado.

Traté de leer, de escuchar podcast, de informarme y formarme, de compartir con otras mujeres valientes con mucho que aportar.

Ahora no solo me siento más segura, sino que también me siento más plena y feliz. Sin duda me siento más cómoda con mi nueva versión, me importa menos lo que dice la gente y me preocupo más por ser feliz. Aprendí a ser más bondadosa conmigo misma, porque a veces era muy compasiva con otros y me exigía mucho yo, en cambio ahora, soy más bondadosa conmigo misma, me exijo menos y soy más relajada y feliz.

Tengo nuevas herramientas emocionales que comparto con otras mujeres, incluso en proyectos nuevos en los que estoy trabajando y me tienen completamente emocionada.

Uno de los logros más importantes hasta el momento es la academia MV Models, un espacio de empoderamiento femenino, tal y como lo había soñado junto a su mejor amiga María del Mar Umaña, quien falleció en el 2020 a causa de cáncer. Fotografías: José Cordero.

¿De qué se tratan esos proyectos?

El proyecto en el que estoy trabajando es algo que creamos María del Mar y yo hace mucho tiempo y ha ido evolucionando y crece de forma mágica y maravillosa. Iniciamos con MV Models que es un concepto distinto de academia de modelaje.

MV Models es más una escuela de empoderamiento femenino, es un programa de crecimiento para mujeres de todas las edades que va más allá de una pasarela o de unas fotos, esta academia incluye talleres tan variados como, por ejemplo, manejo de emociones, talleres de amor propio, cómo conocer su propio estilo, automaquillaje, herramientas blandas para la vida, en general, todo lo que consideremos que ayuda al crecimiento y empoderamiento femenino.

Además, algo muy hermoso que surge de la academia es el proyecto de Mujeres Imparables, que es un grupo, que recién está comenzando, incluso, esta semana tuvimos nuestra primera sesión formal, consiste en reunir mujeres para ayudarnos entre nosotras mismas, apoyarnos y crecer en comunidad.

Nuestra primera sesión fue maravillosa, hablamos mucho de la sanación desde la sicología, nos permitimos una conversación bonita y natural con un corazón dispuesto a sanar y a crecer.

Y, por si fuera poco, a mi siempre me ha gustado la moda, entonces tengo un emprendimiento que se llama Verlook Boutique que también me llena de ilusión, a través de este emprendimiento ponemos guapas a las mujeres.

¿Qué otros aspectos la emocionan en este momento?, ¿qué hay de lo sentimental?

Creo sin duda que mi cambio interno también ha permitido que lleguen cosas nuevas a mi vida, y él es una de ellas (Jesse del Valle).

Siempre me había costado abrir mi corazón, y aunque anteriormente estuve con grandes personas, no había logrado estar alineada a nadie. Había hecho un alto en mi vida, estaba sola y sin buscar a nadie, y un día coincidimos en un trabajo, no paramos de hablar, fue como que todo fluía y sentí por primera vez que estaba conectada con alguien.

Actualmente estamos en una relación sana y completa, yo soy otra Verónica… siento que nunca antes había vivido una relación desde la plenitud y ahora lo logré.

Incluso, mi versión anterior posiblemente hubiera ocultado detalles como la diferencia de edad que existe entre los dos, pero ahora no le doy tanta importancia a que la gente me juzgue o hable mal de mí, al final de cuentas anteriormente no había sido tan feliz como lo soy ahora y eso es lo que me importa.

Hace 15 años fue Miss Costa Rica, y en esa oportunidad también fue portada de la revista Perfil, sin embargo, asegura que se siente más cómoda en esta oportunidad. con esta nueva versión en la que se transformó. (Jose Cordero)

¿Le gustaría ser mamá?

Ese fue un anhelo por mucho tiempo y sí, sí me gustaría, sin embargo, ahora veo las cosas distintas, me encantaría que se diera, pero si no se da, no pasa nada. No quiero volver a forzar nada en mi vida, y menos algo como un hijo.

Me haría muy feliz si llegara en algún momento un bebé a mi vida, pero no baso mi felicidad en esa idea.

Si más adelante ocurre estaré muy feliz y si no ocurre, igual estaré feliz. De momento estoy enamorada de mi sobrina, es una bebé de seis meses que me tiene como loca y estoy disfrutando muchísimo.

“Anteriormente era una mujer muy insegura, me afectaba lo que hablaran de mi físico, de cómo me veía, en cambio ahora es diferente, con que yo me sienta cómoda es suficiente”.

¿Qué papel juega su rol como presentadora en todo esto que está viviendo?

La televisión es una de mis pasiones, es algo que disfruto muchísimo, algo que me llegó sin buscarlo pero que me enamoró.

Yo entré a este mundo por el concurso de Miss Costa Rica, hace justamente 15 años, de ahí me invitaron a participar en Bailando por un Sueño, de Teletica Formatos, luego participé como presentadora en un programa que se llamaba Cocina Alternativa, fui presentadora en Cantando por un Sueño, luego llegué a Repretel para hacer Adela, luego Giros y actualmente estoy en Multimedios en Mi Casa es tu Casa.

De todos esos trabajos he aprendido muchísimo y con todos me he involucrado, incluso, son espacios muy dirigidos a la mujer, que es justamente un público al que amo y respeto, y por eso ahora también he querido ayudarlas, quiero poner un granito de arena en la vida de muchas, aprovechando esta plataforma que es la televisión.

Actualmente me encanta el programa en el que estoy, trabajo con gente muy linda y comprometida y eso me llena muchísimo.

