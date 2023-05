Sigrid Gutiérrez y la clave para llegar fit a los 60

Es difícil no sorprenderse al conocer, ya sea a través de las redes sociales o en persona, a Sigrid Gutiérrez. Esta abuelita de 60 años y entrenadora personal demuestra que la edad es solo un número, y que el ejercicio, la constancia y la buena alimentación, logran resultados que impresionan.

Inició su carrera deportiva en el atletismo, deporte que considera su gran amor y con el que obtuvo medallas de oro, plata y bronce en competencias internacionales en países como Polonia, Puerto Rico, España y Corea, en una época donde no existía apoyo para los atletas de esa disciplina.

Su pasión por la actividad física no solo ha transformado su cuerpo, sino que su vida, y a través de su testimonio y conocimiento adquirido a través de los años, ha impactado la vida de muchas personas.

¿Cómo surge su pasión por el ejercicio físico?

Mi pasión por el deporte empezó a los 18 años cuando un entrenador de un gimnasio donde iba después de que mi primera hija nació, me dijo que yo tenía aptitudes para correr, que era muy rápida, y que debía intentarlo. En ese momento me animé, y me inscribí en juegos nacionales, ahí obtuve mi primera medalla de oro.

Ese fue el principio de la historia, empecé a competir a nivel nacional y en campeonatos y juegos centroamericanos. Fui varias veces campeona nacional y Centroamericana -siempre en atletismo-.

A los 23 años, en 1986, fui nombrada atleta del año por el círculo de periodistas y locutores deportivos. Esto fue porque el año anterior había roto el récord nacional de 100 metros el cual llevaba vigente casi 20 años.

Un par de años más tarde hice una pausa para traer al mundo a mi segunda hija.

Posteriormente regresé, y volví a ser campeona nacional y de Centroamérica. Sin embargo, después de eso tomé la decisión de dejar el atletismo por falta de apoyo de las entidades deportivas del país, para ese entonces tenía 27 años.

Nunca me he alejado del ejercicio, y tras dejar el atletismo, fui campeona de aeróbicos de coreografía y de físico culturismo, aunque mi verdadera pasión siempre ha sido correr.

Regresé al atletismo y cuando cumplí 37 años me invitaron a participar en un torneo Master y desde ahí, no he dejado de entrenar y competir en el deporte que me ha dado tantas satisfacciones.

Desde que inicié en los Master he sido campeona nacional y centroamericana cada año.

¿Qué siente que la gente admire su disciplina y el cuerpo que luce a los 60 años?

Yo agradezco muchísimo todas las muestras de cariño que la gente tiene conmigo, me gusta leer los comentarios que me escriben en mis redes sociales o que me dicen en la calle.

Me hace muy feliz ver a la gente hacer grandes cambios en su cuerpo y en su estilo de vida porque yo los he motivado.

La idea de mostrarme en las redes sociales tiene un propósito, quiero hacer que cada vez haya más personas cuidando su cuerpo y su salud, tanto física como mental.

Quiero transmitir el mensaje de que sin un cuerpo saludable no se puede disfrutar de esta vida hermosa y que, sin importar la edad, se puede estar en forma. Por eso siempre estoy dispuesta a responder a todas las preguntas que me hacen sobre entrenamiento y salud.

¿En qué consiste actualmente su entrenamiento, cómo hace para mantenerse en forma?

Mi entrenamiento es de lunes a sábado entre una hora y media a dos horas.

Hago entrenamiento de pista tres veces por semana y de pesas, cuestas, saltos y arrastre de llanta, tres veces por semana.

Tengo una nutricionista, y una masajista que me ayudan a complementar con el ejercicio, ya que es un trabajo integral.

¿Cómo hace para vencer la apatía que puede interrumpir sus objetivos deportivos?

Los atletas tenemos un chip instalado de mucha disciplina y esfuerzo rayando casi en obsesión compulsiva, es por eso que nunca me aburro ni tengo pereza ni nada de eso.

Más bien lo más duro para un atleta es no poder entrenar cuando estamos lesionados.

Durante mi carrera deportiva he tenido muchas lesiones, desde tendinitis hasta desgarres musculares y de la fascia, así que he tenido la necesidad de aprender a hacerme mi propia terapia de descarga, también recibo masaje una vez por semana y en temporada de competencia hasta 3 veces por semana, esto es necesario para mi cuerpo. Cuando he tenido lesiones fuertes tengo una fisioterapeuta maravillosa que me ayuda muchísimo con el propósito de estar lesionada el menor tiempo posible.

¿Cómo se construye la disciplina?

La disciplina se construye creando un hábito, pero primero debe haber un interés de por medio. La mayoría de las personas que entreno, porque ahora soy entrenadora, tienen una motivación que es querer verse bien, lo que llamamos estar fit, pero desgraciadamente esa motivación no siempre es suficiente, porque estar en forma es un trabajo muy duro y se requiere de constancia y muchísima disciplina.

Todo el mundo quiere estar en forma y tener un cuerpazo, pero cuando se dan cuenta que hay que entrenar duro y comer solo lo que la nutricionista les manda, empiezan a aflojar y lamentablemente terminan dándose por vencidos.

Yo siempre les recuerdo que estar en forma es un estilo de vida y que debe ser para siempre, que no es cosa de llevar una dieta de unos meses y hacer clases de zumba… implica muchísimo más, no solo entrenamiento específico y de la intensidad adecuada, también debe ser sustentado por una alimentación balanceada y no excesivamente restrictiva. Es importante además dormir al menos 8 horas y estar bien desde el punto de vista hormonal, mental y emocional.

¿Cómo es un día normal en su vida?

Mi día comienza a las 4:30 am me alisto y salgo, camino hasta la pista de atletismo. Entreno desde las 4:45 hasta las 7:00 am. (Esto son los días que hago entrenamiento de pista).

Después me voy a mi casa, me baño y hago mi primera práctica de meditación del día, desayuno y me voy al trabajo, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d. tiempo que doy entrenamiento personal en mi propio centro de entrenamiento.

A las 12:30 p.m. almuerzo y descanso, me hago terapia en las piernas para descargar y estar bien para mi próximo entrenamiento. A las 2:00 pm doy otra clase y regreso a las 3:00 a mi casa para hacer una merienda y descansar poniendo las piernas en alto una hora.

A las 5:00 pm doy mi última clase y regreso a mi casa a las 6:00 pm. en ese momento hago mi segunda práctica de meditación que dura 1 hora aproximadamente, después preparo mi cena y después de cenar contesto mensajes y correos o hago algún programa de entrenamiento que tenga pendiente y a las 9:00 p.m. me duermo.

¿Por qué cree que a muchas personas les cuesta tanto mantenerse haciendo ejercicio?

Cuando las personas empiezan un programa de pérdida de peso o cualquier otro objetivo, tienen que comprender que no va a ser rápido, sino que va a ser para siempre, que es un nuevo estilo de vida que está adquiriendo, que de ahora en adelante su cuerpo, su salud y su vida son su prioridad, de lo contrario no van a durar mucho tiempo, porque siempre habrán otras cosas que han sido su prioridad antes y para su mente son lo más importantes.

Sin embargo la salud es lo que nos permite poder hacer todas esas cosas que para nosotros son necesarias. El cuerpo es nuestro único vehículo para vivir esta vida y un cuerpo enfermo y sin energía no nos va a servir de mucho para cualquier cosa que queramos hacer.

El ejercicio es como cualquier otra cosa, si se deja se pierde. Somos lo que hacemos y si somos sedentarios, tendremos las consecuencias de no mover nuestro cuerpo.

El entrenamiento es el mantenimiento que le damos a nuestro cuerpo, todo funciona mejor si estamos activos físicamente, porque el cuerpo humano está diseñado para el movimiento.

El hombre en la prehistoria fue recolector y nómada, más adelante fue agricultor, así que siempre ha necesitado estar fuerte y en buena condición física para poder cazar y buscar alimentos. Hoy en día el ser humano casi no necesita moverse para tener todo para vivir, pero como el cuerpo se diseñó para moverse, empieza a acumular grasa (almacenar energía) y pierde músculo (porque lo que no se usa, se pierde).

(JOHN DURAN)

¿Cuándo considera que es el mejor momento para empezar a hacer ejercicio?

Realmente la edad para empezar a hacer ejercicio debería ser desde el vientre materno y desde el día uno del nacimiento, pero desgraciadamente no hay una cultura del ejercicio en todas partes y si hay más publicidad sobre comida rápida y otras cosas muy dañinas para la salud.

Sin embargo, el ejercicio es maravilloso, y cualquier persona sin importar la edad, que empiece un programa de actividad física, va a mejorar y va a ver resultados, es algo que nuestro cuerpo necesita y responde casi desde el día uno.

¿Qué piensa de los atajos, de las cirugías que ayudan a mejorar el cuerpo sin haber hecho ejercicio?

Definitivamente el camino fácil NO EXISTE, en ningún campo y mucho menos en el de la salud y el acontecimiento físico.

Ninguna cirugía puede darnos un cuerpo en forma y saludable. He visto pasar a muchísimas personas por varias liposucciones y otras cirugías y al cabo de poco tiempo estar igual o peor que antes. Y con esto incluyo las cirugías bariátricas, las cuales personalmente considero innecesarias y además de peligrosas no funcionan para el propósito de eliminar la obesidad a largo plazo.

¿Qué papel juega la mente en todo este tema del ejercicio físico?

Si hablamos de qué tanto poder tiene la mente para alcanzar los objetivos, yo les puedo decir que tiene más poder del que creemos. El cerebro es un instrumento maravilloso y súper poderoso si sabemos cómo usarlo, pero si lo dejamos a la libre puede ser nuestro mayor obstáculo. Hay un dicho que la describe perfectamente: “La mente es un excelente siervo pero un terrible amo”.

La mente es la que nos limita, nos hace tener miedo, confusión, pereza, desánimo, frustración, es capaz de enfermarnos y hasta hacernos creer que nunca lograremos lo que queremos.

Es por eso que es necesario hacer un trabajo mental junto al trabajo físico. Yo siempre he pensado que debería incluirse en todo programa de entrenamiento a todo nivel el trabajo o entrenamiento mental como parte importantísima para lograr estados mentales de poder y obtener los mejores resultados.

Los mejores atletas del mundo han logrado un gran dominio y control mental y, no solamente físico, es por eso que han llegado tan lejos.

Una parte muy importante en mi vida ha sido el apoyo y el amor que tengo de mis hijas, ellas no son solo mis hijas, son mis amigas y compañeras de viaje en esta vida. Siento una gran admiración por cada una, por ser unas mujeres empoderadas y valientes, son personas de bien, excelentes profesionales y de una gran calidad humana y las amo con todo mi ser.

(JOHN DURAN)

¿De su vida como deportista qué ha sido lo más gratificante?

Lo más gratificante para mi es poder entrenar fuerte, sin que me duela nada y competir en un buen nivel.

También es tener un cuerpo en forma con mucha energía y saludable, a los 60 años, y, por supuesto que también es muy gratificante tener a mis hijas ya tan grandes, a mi nietito y poder disfrutar con ellos.

¿En qué consiste su trabajo actualmente?

Mi trabajo es entrenar a las personas para que alcancen cualquier objetivo físico que quieran, desde amas de casa, mujeres embarazadas, niños, hasta deportistas de cualquier disciplina.

El entrenamiento debe estar centrado en mejorar en cada aspecto del acontecimiento físico, como fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad, etc, y como consecuencia aumentar la masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, aumentar la energía, mejorar su condición física en general y estar más saludables.

Desde su experiencia como entrenadora, ¿todos los cuerpos pueden lograr los resultados deseados, es decir, todas las personas pueden llegar a obtener el cuerpo de sus sueños?

Todas las personas son diferentes, cada uno tiene una parte genética que va a determinar ciertas condiciones físicas, tales como biotipo, tipos de fibras musculares predominantes, etc; sin embargo, con un estilo de vida adecuado, entrenamiento y alimentación, se pueden potencializar dichas condiciones naturales, y se puede lograr alcanzar niveles de acondicionamiento físico excepcionales.

(JOHN DURAN)

¿Cuáles serían sus cinco recomendaciones generales para mantenerse activo?

1. Mueva su cuerpo todos los días y descanse un día por semana. Haga entrenamiento muscular, no se exceda en el cardio.

2. Nútrase bien, no coma solo por comer, por llenarse o porque sabe rico, escoja bien sus alimentos y no excluya ningún tipo de nutriente por temor a engordar, ningún alimento es malo si se consume en las cantidades apropiadas.

3. El gran enemigo del físico y la salud es el alcohol y está tan aceptado que prácticamente lo hemos convertido en parte de nuestra alimentación diaria. El alcohol solamente causa grandes daños a nuestra salud, hígado, corazón, músculos, huesos, discos intervertebrales y especialmente a nuestro porcentaje de grasa.

4. Evite las dietas extremas, que lo único que logran es deteriorar su metabolismo y hacer que cada vez le sea más difícil adelgazar.

5. Descanse lo suficiente, duerma 8 horas por lo menos, eso le ayudará a su salud mental, física y emocional. Y también le facilitará controlar su peso.