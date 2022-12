Luna de miel: el inicio del viaje juntos

La luna de miel es la recompensa después de meses de planificación de la boda, un tiempo para disfrutarse y reírse juntos como marido y mujer por primera vez. Este primer viaje de casados debe ser diseñado al gusto de la pareja, sea fuera o dentro del país, ambos tienen que estar de acuerdo y satisfechos con los planes.

Además de escoger el destino de la luna de miel, es necesario contemplar varios aspectos, como la temporada, los gustos en el turismo y el presupuesto disponible para esas increíbles vacaciones juntos.

Beby Bonilla, gerente de mercadeo y eventos de Mundo Viajes, menciona que las opciones para disfrutar estas vacaciones son tan diversas como destinos hay en el globo terráqueo, muchas parejas prefieren irse de vacaciones a las playas como Cancún, Cartagena o Punta Cana o bien a ciudades que son más románticas o rústicas; incluso, en el país algunas escogen Guanacaste, pero otras prefieren explorar Monteverde.

“Algunas prefieren lugares como Cancún, con tours incluidos, y otras ciudades como Antigua Guatemala, que tiene un toque romántico con sus callecitas de piedra. Si el presupuesto es robusto elijen opciones como un tour por las Islas Griegas, un crucero por el Caribe u otras alternativas exóticas”, comenta Bonilla.

Si la preferencia de la pareja es ir al extranjero, la asesora de viajes recomienda iniciar con la planificación al menos 6 meses antes, pues los precios de los tiquetes pueden ser muy fluctuantes.

Paso a paso

Antes de empezar a planear este esperado viaje, lo mejor es seguir las siguientes recomendaciones:

1. Escoger el o los destinos: en este punto es bueno hacer una lista de lugares a los que le gustaría ir a ambos, leer sobre el destino (por ejemplo en sitios web o blogs de viajeros) o preguntar a otras personas que hayan ido, para saber qué tipo de turismo se hace en él y definir si es lo que la pareja desea. “Hay quienes solo quieren relajarse, pero hay otras que desean ir y hacer city tours, alquilar un carro y manejar para conocer el lugar u otras que incluso prefieren que les coordinemos también los traslados”, cuenta Bonilla.

2. Revisar si el destino escogido solicita algún permiso o visa especial: países como Marruecos, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Cuba, India, Australia, China, Nueva Zelanda, Kenya, entre otros, solicitan visa a los ticos. Además, en Europa se solicita que el pasaporte tenga al menos tres meses de vigencia, contar con el boleto aéreo de regreso a Costa Rica, hospedaje contratado previamente, dinero para el viaje y en algunos casos se pide un seguro de viaje.

3. Siempre es bueno contemplar la estación climática y las temporadas de turismo: si se va hacer la luna de miel en temporada de verano o vacaciones se debe contemplar que los precios serán un poco más elevados en todo y se topará con más turistas en todas partes.

4. Establecer el presupuesto y la cantidad de días: ya teniendo definido el lugar que se desea conocer hay que realizar un presupuesto y definir la cantidad de días máximo que se disponen para visitarlo. “En relación a la cantidad de días todo dependerá del presupuesto, pero por lo general irse de miércoles a domingo es lo que buscan las parejas en viajes cortos”, menciona la asesora.

5. Incluya un seguro de viaje: si la luna de miel es en el extranjero no olvide adquirirlo, este le será de gran ayuda en caso de cualquier enfermedad, accidente o complicación de salud.

6. Escojan el tipo de viaje que desean realizar: ahora sí, es momento de desmenuzar cada día con las actividades, traslados, hospedaje y alimentación de sus preferencias para aprovechar al máximo el tiempo. Para ello, pueden contratar una agencia de viajes que se encargue de todos los pormenores, según sus necesidades, o bien planearlo juntos. Páginas como Kayak, Expedia y Travelocity son buenas opciones porque ofrecen variedad de cada categoría.

Explorar juntos Costa Rica

Para tener una luna de miel cargada de diversidad, belleza, relajación, naturaleza y hasta adrenalina no es necesario salir de nuestro país. Échele un vistazo a estas opciones que atraen a miles de turistas nacionales y extranjeros cada año.

Unami, relajación en Puerto Viejo

Lo mejor del Caribe se puede explorar desde Unami, un hotel solo para adultos pensado para ofrecerle a sus visitantes estilo, confort y el mejor servicio al cliente que hayan experimentado.

En esta zona del país se encuentran innumerables playas, con aguas cristalinas, frondosa vegetación, diversidad de fauna, actividades acuáticas y una atmósfera de relajación que contagia a todos.

Cortesía de Unami

Azura, el hotel del amor

Este complejo, ubicado en playa Samara, Nicoya, se caracteriza por estar enfocado a las parejas (solo para adultos), por lo que brinda un servicio de relajación, confort en sus espaciosas suites, bebidas y comida gourmet en sus cuatro restaurantes.

Ofrece suites con tina en el balcón, swim outs con salida directa a la piscina, suite de luna de miel y decoraciones especiales con globos, flores, chocolates, champagne o vino, cenas románticas en la playa, música, fotografía, spa y tours.

La Honeymoon Suite es espaciosa, tiene balcón privado con vista perfecta al mar, doble ducha, lavatorio, amenidades, bata de baño, pantuflas, secadora de cabello, plancha, planchador, cortinas eléctricas y luz inteligente.

Cortesía de Azura

Tabacón, termales a otro nivel

Aparece como uno de los lugares recomendados por la página especializada TripAdvisor para pasar la Luna de Miel en el país y no es para menos, este año recibió el doble galardón de Best of the Best de la página y quedó en el Top 10 de los hoteles más lujosos de Costa Rica y en el Top 25 a nivel mundial.

Tabacón Thermal Resort & Spa mezcla las aguas termales, la selva, el spa, la gastronomía y la hospitalidad en un mismo lugar.

En la Honeymoon Suite, la belleza natural del exótico bosque tropical es el complemento perfecto para una escena llena de magia y pasión. La suite es amplia y encantadora, posee una cama king con dosel y jacuzzi en la habitación.

Cortesía de Tabacón

The Tulemar, exclusivo y único

“Estuvimos una semana en el hotel disfrutando la luna de miel, las vistas que tiene el hotel son increíbles, todo el personal fue súper atento desde el primer día, el hotel está hermoso y es un lugar para que te olvides del mundo y disfrutes con la naturaleza. Recomendable 100%”, es uno de los más de 2700 comentarios que le dejó una clienta al hotel en su perfil de TripAdvisor.

Y es que este resort, en Manuel Antonio, ofrece una amplia variedad de alojamientos, incluidos bungalows y casas, en una propiedad espectacular de exuberante selva tropical con vista a la costa de Manuel Antonio.

Tulemar Resort cuenta con increíbles jardines, senderos para caminar, vida silvestre, playa y 4 piscinas, 2 restaurantes, un bar en la playa, servicios de spa, mostrador de información turística y más.

Cortesía de Tulemar

Pacuare Lodge, inmersos en la montaña

Es parte de una selecta lista de hoteles únicos en el mundo realizada por National Geographic. El alojamiento se ubica a las orillas del río Pacuare, cuenta con 846 acres y 19 bungalows rodeados por naturaleza.

La belleza de la imponente montaña donde se ubica, sus hermosos jardines, puentes y senderos mezclados con los detalles de sus habitaciones con acabados rústicos, baños abiertos, tinas expuestas y en algunos casos con piscina privada, es parte de lo que diferencia a este hermoso complejo.