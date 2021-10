Cincos perfumes románticos que enamoran por sus nombres, envases y aromas

“Un perfume es algo increíblemente íntimo. Puede evocar pensamientos específicos o recuerdos y es un poco diferente para cada persona que lo usa”, dijo Elizabeth Taylor, y hoy lo confirmamos, puesto que las fragancias se han convertido en elemento característico de nuestra personalidad.

Es por ello que en el mercado encontramos una gran variedad, cada uno se adapta al tipo de persona y a las diferentes emociones que se buscan transmitir: seguridad, sensualidad, empoderamiento, romanticismo, etc.

Además, los expertos en psicología opinan que el uso de perfumes aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales. Por lo tanto, seleccionamos cinco fragancias que, además de poseer un exquisito y perdurable aroma, sus nombres y envases los hacen “amor a primera vista”. A continuación los “must have” para usar en una boda, tanto para la novia como para las invitadas.

En las bodas, las novias darán un doble sí, “Sí” de Giorgio Armani, representa la fuerza, pasión y feminidad de la mujer moderna. La feminidad del perfume, se aprecia desde el diseño del frasco, la transparencia del cristal, permite apreciar el líquido de la fragancia en un ligero tono entre rosa y naranja, con una peculiar tapa con forma de una piedra de color negro.

LoveMe de Tous, mi favorita del momento, es una fragancia polifacética, que se mueve entre la ternura y lo dinámico, entre la suavidad y lo intenso. Un aroma que, además de ser un icono, es una joya y representa a la mujer contemporánea. “Siempre me he sentido atraído por la forma en la que convergen dos universos que parecen antagónicos. Este es el caso de LoveMe. Es el perfume elevado a joyería y un reflejo de mi relación con TOUS”, dice Olivier Cresp, uno de los maestros perfumistas más prestigiosos del mundo, y creador de TOUS Eau de Toilette, el primer aroma que permitió entrar a TOUS en el mundo de la perfumería.

Los perfumes de Marc Jacobs enamoran desde el primer momento, sus envases son una oda a la creatividad; Daisy Love, es una fragancia femenina adictiva e irresistible que llena el aire con un amor contagioso. El frasco es de cristal y florece con una margarita de gran tamaño. Sus notas de salida son dulces moras; cuenta con pétalos de margaritas y en el fondo madera y almizcle de cachemira.

El más romántico de todos, In love with You de Giorgo Armani, lanzado en el 2019 junto a su versión masculina, nos revela un nuevo episodio de la historia romántica más expectante del mundo de la perfumería. Una inspiradora historia de amor duradero entre dos personas. La fuerza del amor y una auténtica relación. Una joven pareja que se ama sin límites. Una alianza indestructible entre dos enamorados. Dos perfumes que se complementan entre sí. Un homenaje al romance verdadero, puro y eterno, que, en esta ocasión intensifica sus notas aromáticas, así como sus sentimientos. Su tapón simboliza un juego de anillos, alianzas eternas e irrompibles que una vez más, hacen alusión al amor infinito que rompe cualquier tipo de barrera. ¡¿Así o más romántico?!

Podríamos dar el sí por solo ver el envase de esta fragancia. En este nuevo capítulo de La Nuit Trésor, descubrimos la historia de amor más auténtica. La Nuit Trésor Nude de Lancome, con un toque suave a rosa, envuelta en una paleta de emociones románticas; su aroma describe un amor auténtico y delicado, una emoción intensa, un torbellino de pasión y sensualidad. El frasco de Trésor se inspira en la alta joyería, para revelar una joya cristalina tan resplandeciente como el amor.

Sin duda, estos perfumes tienen el poder de enamorarnos por completo. Si está en busca de una fragancia, recuerde elegir aquella (o aquellas) que la represente. Están disponibles en las tiendas Simán y Faces Beauty.