5 libros para entender y mejorar las relaciones de pareja, antes o durante el noviazgo

Considerando que la lectura beneficia la salud mental, nos hace más creativos, reduce el estrés, protege la memoria, entre otros beneficios; en temas de pareja también es provechosa. Aunque las relaciones amorosas no vienen con un manual de instrucciones para el éxito, la literatura especializada puede ayudar a entender y mejorar los vínculos amorosos.

En las principales librerías del país y en tiendas online, están disponibles los siguientes ejemplares que pueden funcionar como una guía en las relaciones de noviazgo o previo a ellas:

1. “Come, reza, ama” de Elizabet Gilbert: esta novela nos hace reflexionar sobre el amor en sus diferentes formas, y nos insta a vivir en paz con nosotros mismos para poder tener una relación con otra persona de manera plena. Y por cierto, no es un libro sólo para mujeres. La protagonista deja atrás un matrimonio de siete años, un divorcio y un desafortunado romance posterior. Decide alejarse de todo y aventurarse por Roma y luego a otros países, donde se descubre a sí misma. Disponible en Amazon.com.

2. “Marte y Venus salen juntos”, una obra reciente de John Gray, es una lectura indispensable para quienes están iniciando una relación y no quieren estropearla; también para quienes se sienten atraídos por otra persona y no saben qué pasos dar. El libro inicia describiendo las cinco fases por las atraviesan las relaciones; también analiza las distintas actitudes antes del proceso y termina con una invitación: la de frecuentar los 101 lugares donde encontrar el alma gemela. Disponible en Librería Internacional.



3. El noviazgo es un proceso de conocimiento y también de límites. La obra “Límites en el Noviazgo”, es una guía para alcanzar un noviazgo exitoso; si se está en una relación difícil, este libro puede revolucionar la manera en que se lleva la relación. Y si marcha bien, los aportes que incluye enriquecerán aún más esta etapa. Disponible en Tiendas Universal.



4. “Uno siempre cambia al amor de su vida, por otro amor o por otra vida”, Amalia Andrade es periodista, ilustradora y un fenómeno viral en las redes sociales, autora de este libro en el que ofrece “un consuelo” a quienes están pasando por una ruptura amorosa, da esperanza porque si el “amor de tu vida” en realidad no lo fue, siempre existe la oportunidad de intentar algo nuevo, un nuevo amor o una nueva vida, o ambas. Disponible en Librería Internacional.

5. “Los cinco lenguajes del amor” es un must have de todos los tiempos, este libro de Gary Chapman conocido escritor y filósofo, llegó a ser un éxito de superventas en el año 1995 y no pasa de moda. Enseña que las parejas deben expresar el amor de diferentes formas, especialmente con: el contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio. Disponible en Tiendas Universal.

Estos son solo algunos textos disponibles en el mercado, y aunque no son “la última palabra” en cuanto a lo que se debe hacer o no en una relación, son una buena herramienta para alimentar las relaciones de pareja.

*Texto por Diana Villegas C., periodista y autora del blog Modo Boda.