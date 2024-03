Noelia de León: precursora del negocio del pan saludable y rico en Costa Rica

“No somos pequeños ni medianos empresarios, somos empresarias y empresarios, no importa el tamaño. Aportamos al desarrollo del país”.

Noelia de León es administradora de empresas y hace 38 años, no sabía nada de hacer pan. Nada.

La vida la llevó a emprender un negocio con su pareja de entonces, como afirma ella, “por necesidad” y como buena salvadoreña de nacimiento –nadie discute la innata capacidad de emprender que corre por la sangre de esa nacionalidad centroamericana--, hizo de esa necesidad una exitosa empresa productora de pan saludable y diferente, en una época en la que nadie se imaginaba el pan más allá de los clásicos “bollos populares” o “pan cuadrado” de harina blanca.

Con tres recetas de pan alemán y con el visionario nombre de “konig” –rey, en ese idioma--, comenzó una aventura que la ha llevado de convertir un emprendimiento a sostener una empresa de tamaño mediano con la que muchas aprendimos a comer pan saludable, en diversas presentaciones, en un mercado que en 1986 estaba poco habituado a estos productos.

Perfil: ¿Cómo nace pan Konig”?

NL: “Allá por los 80, me había separado del padre de mis hijos –tiene 5--, y conocí a un grupo de tres personas –dos polacos y un alemán-- que estaban haciendo ya tres tipos de pan bajo el nombre “Konig”. Comencé a ayudarles a sacar las cuentas y termi- né asociándome con uno de los polacos, Krzysztof Tadel, quien fue mi compañero de vida por varios años. El grupo de tres se separó y nosotros compramos las tres recetas y la marca.

“Vivíamos en una casa con un patio enorme en Escazú donde sembrábamos albahaca y eneldo. Comenzamos el emprendimiento con medio saco de harina, unos moldes usados, un horno viejo y una mesa artesanal, comenzamos nuestro propio emprendimiento con muchas limitaciones, hasta las etiquetas las hacíamos a mano, pero soñando en grande, trabajando duro, con mucho sacrificio y compromiso al aprendizaje para ir creciendo.

"Trabajo contra la violencia, por la igualdad, la inclusión y por la calidad de vida desde hace mucho tiempo cuando no eran temas en tendencia, tal y como lo hice con mi empresa, cuando puse en las mesas de los hogares, panes saludables, un hito no solo para el país sino para el mundo”. (Rafael Pacheco Granados)

“Mientras Krzysztof Tadel (violinista) horneaba, yo iba a entregar pan en supermercados y buscar nuevos distribuidores. Nos alternábamos las tareas. Las entregas las hacía en taxi. Horneábamos día y noche mientras atendíamos a la familia. El mundo era otra cosa.

“Uno de los primeros supermercados donde distribuíamos fue el antiguo Yaohan –diagonal al costado noreste de La Sabana--, poco a poco fuimos distribuyendo en otros.

“Así, viendo y ayudando, fui aprendiendo a hacer pan y a la fecha he desarrollado 40 tipos de panes. Comencé a hornear panes saludables, y con mi compromiso de hacer panes saludables, cuando conocí el caso de una niña de escasos 8 años, que llegó a tener un serio problema de colesterol a tan corta edad y era por el tipo de alimentación que ingería”.

“Comencé a investigar y en ese camino toqué muchas puertas de sector académico, ministerios, etc. y encontré que era tan nuevo que tuve que comenzar y seguir el camino por mí misma y decidí ofrecer un pan saludable de verdad y “tropicalicé” las recetas. Ahora tenemos alrededor de 60 productos entre panes y galletas. Además, Konig fue la primera empresa en crear conciencia sobre la celiaquía y en desarrollar productos sin gluten y libres de sodio cuando no eran una tendencia.

“Hoy día, además de pan y galletas, vendemos mezcla de harinas, especies y granos porque somos suplidores para el mercado emprendedor y para consumo propio.

“Tenemos la tienda principal en Barrio México y estamos en las principales cadenas de supermercados y negocios independientes; hacemos entregas a domicilio, para restaurantes y hoteles, y desde entonces no dejo de desarrollar nuevas mezclas. Ahora estamos ofreciendo pan de quinoa, mijo, ojoche y otros con semillas, té verde y cúrcuma. Son parte de las innovaciones que hemos logrado y que a la gente le han gustado muchísimo”.

(Rafael Pacheco Granados)

Perfil: ¿Qué cambios ha detectado a lo largo de los años?

NL: “Las tendencias en el consumo de pan han cambiado muchísimo; ahora mucha gente quiere consumir pan suave, sin importar qué calidad de pan compre y su impacto en la salud. En este país se consume mucho pan, es un producto muy popular y hay muchas personas con excelentes desarrollos, me enorgullece que ese camino lo inicié yo hace más de 30 años.

“La competencia es férrea y hemos sufrido prácticas de competencia desleal y todo tipo de sabotajes en los anaqueles de muchos negocios. Tengo anécdotas para escribir un libro de las malas experiencias que hemos vivido hasta el día de hoy, desde que inyecten agua a los productos para que se malogren, hasta esconderlos, romper los panes o no colocarlos en los anaqueles.

“Konig irrumpió en el mercado costarricense cuando ingerir panes saludables, realmente integrales o con ingredientes no tradicionales como granos, semillas y especias no era una tendencia global; fui pionera abriendo un nicho de mercado que no existía, el de alimentos saludables y desde hace años me he preguntado que, si somos pioneros en el país de esta tendencia que crece día a día, porque nunca nos han apoyado realmente –desde las instituciones de producción y exportación-- cuando estábamos ofreciendo algo tan novedoso que prácticamente no existía”.

Una de mis prácticas cotidianas es agradecer una y otra vez, a Dios, a la vida, al universo y a mi familia por los regalos que recibo cada día. (Rafael Pacheco Granados)

Perfil: ¿Cómo se sostiene un negocio como este, qué tipo de apoyo requiere una empresa como Konig?

NL: “Para poder crecer y sostener un negocio de este tipo, no se puede desarrollar aislada del entorno empresarial ni del mercado, así que comencé a asociarme a las cámaras, a la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA) y a la Cámara de Industrias.

“Gracias a ello, además de mi propia investigación y desarrollo he tenido algunos apoyos y he aprendido mucho más; por ejemplo, tuve una excelente asesoría de una ingeniera de la Cámara de Industrias que nos sirvió para mejorar los procesos de producción. Luego, comenzamos a participar fuertemente en las ferias empresariales donde dábamos a conocer el producto y a informar y educar al consumidor sobre panes saludables, siempre como una pyme (pequeña y mediana empresa). También integré por 10 años la junta directiva de la Cámara de Industrias y he participado de muchas iniciativas para empresarias y emprendedoras a lo largo de estos años.

“Involucrarme en los sectores productivos del país a un alto nivel, me ha permitido acceder a capacitaciones, establecer alianzas y sostener este negocio que se vio muy afectado por la pandemia y porque actualmente hay muchas personas haciendo y vendiendo panes de diversos tipos sin los requerimientos que nos exige la institucionalidad del país a quienes somos empresarios.

Conozco de carencias y pérdidas, se de trabajar en solitario, de no encontrar respuestas y de abrir caminos. Por ello también pongo a disposición de otras personas que lo requieran, mi experiencia para que encuentren sus potenciales, habilidades y aprendan a autodescubrirse y amarse.

“Sin embargo, a pesar de que han pasado tantos años, actualmente hay que hacer un esfuerzo titánico para seguir innovando y seguir empujando cambios, para sostener mi empresa que cuenta con 26 colaboradores. Hay un concepto equivocado y una visión distorsionada que permea incluso la política pública y es el de creer que las empresas con muchos años en el mercado no necesitamos apoyos porque ya no somos emprendimientos.

“Esto es un error, seguimos siendo emprendedoras y emprendedores, cada día, necesitamos apalancamientos, desarrollo del recurso humano, acceso a recursos acorde con las necesidades de cada tipo de negocio.

“Es fundamental asumir que no importa el tamaño de tu emprendimiento, no debemos permitir que nos califiquen de pequeños empresarios. No somos pequeños ni medianos empresarios, somos empresarias y empresarios, no importa el tamaño. Aportamos al desarrollo del país, pagamos impuestos, generamos empleo y recursos al Estado y sus instituciones, somos un pilar fundamental para el desarrollo económico de las familias, comunidades y del país.

Preocupada por el avance de las mujeres

A Noelia de León se la conoce por su empeño con su negocio y por su apoyo irrestricto al avance cultural, económico y político de las mujeres, así como de las empresas y emprendedores.

Speaker en el Women Economic Forum, 2020.

Por eso, desde la Cámara de Industrias integró una iniciativa de mujeres empresarias que comenzaron hace más de dos décadas a impulsar acciones de mentoría para otras emprendedoras e iniciaron con capacitaciones centradas en las necesidades y especificidades de las mujeres del sector.

Su personalidad inquieta y visionaria la ha llevado a integrar numerosos grupos e iniciativas, para transmitir la importación de las PYMES en el desarrollo del país, porque es el sector productivo mayoritario de nuestra economía:

Integra la Comisión Alto Nivel PIEG (Po- lítica Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres).

Forma parte en la junta directiva de GS1, organizaciónsin fines de lucro.

Es fundadora e integrante activa de la Asociación Foro de Empresarias y Profesionales de Costa Rica, organización que desarrolla y promociona la empresarialidad, la mentoría y liderazgo de las mujeres.

Forma parte del capítulo de Costa Rica de Vital Voices desde 2011, organización no gubernamental para fomentar el liderazgo femenino.

Integra la Red Regional de Mentoras Cempromype de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA).

Estuvo en la junta directiva de la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA).

Formó parte del Comité de Ética de la junta directiva de la Cámara de Exportadores (CADEXCO).

Participó en la Comisión Pyme de la Cámara de Industrias.

Fue coordinadora del proyecto para América Latina y el Caribe del “Portal Incubación Empresas de Mujeres”, proyecto para el Banco Mundial.

Perteneció al Consejo Nacional de la Calidad (CONAC) como suplente y representando al sector privado.

Fue parte de la Comisión de Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Integró de la Junta Directiva de Fundecooperación.

Ha sido galardonada con decenas de distinciones, entre ellas: