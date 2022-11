Segundo día de Costa Rica Fashion Week entremezcló elegancia, vanguardismo y versatilidad

Diseñadores provenientes de México, Colombia, Honduras, Rumanía/Grecia y Costa Rica, estuvieron presentes durante el segundo día del Costa Rica Fashion Week.

El evento más importante de la región dio inicio con la participación de estudiantes del el Istituto Marangoni de Miami, referente en la formación en la industria de la moda, quienes llevaron a los asistentes un viaje por el streetwear, mostrando diseños contemporáneos desde una óptica fresca e innovadora. Asimismo, la Universidad Creativa, participó mostrando una colección llena de atención a los detalles con prendas vibrantes y versátiles.

Fotografía: Cortesía CRFW

Propuesta de diseño nacional e internacional

El inicio de la jornada del segundo día del CRFW estuvo a cargo de la marca costarricense KA Fashion. Su directora creativa Karen Montes, presentó la colección “Garbo Queen”, en la que predominaron looks monocromáticos, estampados coloridos y vestidos con tonos llamativos en materiales como algodón, lino satinado y lentejuelas. Montes destacó que la colección “despierta ese sentimiento de alegría que representa la marca, inspirándose en los colores vibrantes de la naturales y las estaciones”.

Fotografía: Cortesía CRFW

La casa de alta costura rumano-griega Herminas Reea fue la primera marca internacional en presentarse, con una colección elegante, con el lujo, confianza y empoderamiento femenino que caracteriza a la marca. La pedrería, los tonos brillantes y las texturas, fueron los protagonistas dentro de la pasarela. La marca es reconocida por sus vestidos de novia y vestidos de gala, elaborados con sumo cuidado en los detalles.

Fotografía: Cortesía CRFW

Nolys Rodríguez con su marca AMAG, presentó la colección “Instrospection”, compuesta por 27 looks a base de linos y algodones orgánicos, así como poliésteres reciclados, en línea con la sostenibilidad que caracteriza a la marca. Rodríguez comentó que la inspiración para esta colección “viene en el momento en el que analizamos las conductas pasadas para tratar de mejorarlas y construir un presente y futuro mejor”. La marca mostró una propuesta con tonos pasteles y piezas versátiles.

Fotografía: Cortesía CRFW

Duly Romero, diseñadora hondureña, mostró una colección con vistosos y elegantes diseños que conjugaban colores neutros y clásicos. Su colección “Equilibrio” demostró una vez más la calidad y potencial que existente dentro de la industria del diseño centroamericano. Recientemente, Romero recibió el reconocimiento “El sueño de Madrid”, por ser una de las principales exponentes del talento latinoamericano en España.

Fotografía: Cortesía CRFW

La firma colombiana Leonisa mostró una propuesta llamativa con prendas que van desde ropa interior y trajes de baño hasta una línea de ropa deportiva. La línea de swimwear “Endless summer”, y la línea de activewear “Wild in black and white” mostraron piezas versátiles tanto para hombres como para mujeres, en diversidad de diseños, colores y texturas.

Fotografía: Cortesía CRFW

El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de la marca mexicana NO NAME, bajo la visión de su director creativo Jonathan Morales. Su colección número 12 buscó apegarse a la línea de sostenibilidad que envuelve al diseño costarricense, tomando piezas de colecciones anteriores, las cuales se deconstruyeron para dar vida a nuevas prendas. De esta manera, Morales creó piezas irrepetibles que no están hechas a base de patrones sino de modelado. Asimismo, la marca utilizó pieles veganas a base de plástico para crear una colección que entremezcló la moda streetwear con diseños vibrantes de la cultura pop.