Romance Urbano: Colección primavera / verano 2022 por Michael Kors

COLECCIÓN PRIMAVERA / VERANO 2022 MICHAEL KORS

El romance urbano fue el tema de la colección Primavera / Verano 2022 de Michael Kors, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Desde la ubicación en Tavern on the Green en el corazón de Central Park, hasta una actuación de la estrella musical Ariana DeBose, pasando por el centro de atención de la organización benéfica God Love We Deliver y, por supuesto, la ropa en sí, el espectáculo fue una celebración de amor.

“Creo que todos estamos listos para centrarnos en los placeres simples y poderosos del amor: el amor romántico, el amor mutuo, el amor por los lugares que nos sostienen, que en mi caso es la ciudad de Nueva York. Es una emoción especial celebrar la resistencia y el renacimiento de la ciudad y la industria de la moda con un desfile en vivo. Esta colección rinde homenaje a todo lo que amo de la primavera en la ciudad: la energía, la mezcla de personas, el romance y el glamour relajado” — Michael Kors

Amor sobre la pasarela

La colección incluyó un suéter de cachemira especial diseñado como un homenaje al God’s Love We Deliver una organización cercana y querida por el corazón de Michael. Fundada por Ganga Stone y Jane Best en 1985, God’s Love cocina y entrega a domicilio comidas gratis adaptadas por médicos a personas que viven con VIH / SIDA, cáncer y otras enfermedades graves en toda el área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

En marzo de 2020, fueron nombrados proveedores de servicios esenciales y ahora cocinan y entregan más de 10,000 comidas al día. Todas las ganancias de la venta de este suéter se destinarán al Amor de Dios. Además, la compañía Michael Kors se enorgullece de apoyar su relación de larga data con God’s Love y conmemorar el legado de Ganga Stone con una donación a la organización.

“Para esta colección, realmente estaba pensando en lo que significa el amor para mí e inmediatamente pensé en El amor de Dios que entregamos”, dice Kors. “Empecé a trabajar con ellos a finales de la década de 1980, cuando el sida estaba diezmando la ciudad de Nueva York y, en particular, a la comunidad del diseño. Desde entonces, he visto cómo han estado allí para la ciudad durante los momentos más difíciles, mostrando compasión y entregando comida a las personas necesitadas. Ese simple acto de llevarle a alguien un plato caliente de comida, eso es amor”, señaló el diseñador.