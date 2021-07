Moda: 11 trucos para crear un atuendo con estilo

Si quiere darle un giro de 180 grados a su look, tome nota de los siguientes consejos que nos brinda la consultora de imagen Luigina Campos.

“Usar un atuendo que no conecta con nosotros será un trabajo en vano, puede que nos favorezca estéticamente, pero al no conectar con nuestro ser interior, será ropa que no nos haga sentir a gusto y fácilmente dejemos de usar. Respetar la esencia es fundamental para apoderarnos de ese estilo.”

— Luigina Campos, asesora de imagen