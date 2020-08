Cuando en el invierno de 1965 llegué por primera vez a Tokio, rumbo a Pekín, al salir a la calle me impresionó sobremanera ver semicubiertos por tapabocas los rostros de los transeúntes. No eran algunas caras, sino todas, y en mi mente a esos utensilios yo los asociaba con cirujanos y enfermeras operando en un quirófano. ¡Qué disciplina! No disciplina social, como aquí llamamos lo que allá es tradición y costumbre, tal como ese otro fenómeno de la ‘distancia física’ que entre los japoneses se impone saludando sin tocarse, con una reverencia a varios cuerpos de lejanía.