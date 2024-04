De la incertidumbre al éxito: Mi viaje como especialista en Imagen y Marca Personal en Costa Rica

Cuando ella le preguntó al Rector de la institución en donde estudió Imagen y Marca Personal, que cuantos “ticos” habían estudiado ahí, él le contestó … “¡Ninguno!”.

Esa respuesta la llenó de incertidumbre porque pensaba que, con su regreso a Costa Rica, le iba a costar mucho crear la necesidad e interés por esa carrera que en México ya era un boom, ya que todo empresario, figura pública o profesional independiente, se hacía valer de una Asesoría en Imagen para salir al mercado laboral, pero que en su país, no necesariamente iba a convertirse en algo importante para el cliente que tenía que buscar.

Su sorpresa fue grande cuando lo comentó con amigas dedicadas a las relaciones públicas, especializadas en manejar empresas transnacionales, y éstas le dijeron: “¡Qué bueno que venís con esa formación, porque aquí lo único que hay son asesores(as) de moda que no manejan bien el concepto integral que debe tener la imagen pública y su comunicación en general!” …

Esa persona soy yo, y no saben lo tranquila y agradecida que me sentí, ¡claro!, ahora el reto era: ¡póngale bonito para no defraudar a quiénes me dieron las primeras posibilidades de desarrollarme y demostrar que los servicios que comparto son útiles, medibles de inmediato, y que otorgan poder a quienes los reciben.