Navidad, triste Navidad, ¿por qué a algunos los deprime esta época?

Mientras para unos la Navidad representa celebración y alegría, para otros es nostalgia, tristeza, apatía, incluso, hay quienes anhelan que el tiempo transcurra con rapidez para librarse con prontitud de esta época.

Es una etapa de contrastes, pero, ¿qué tiene la Navidad que hace que en algunos aumente los sentimientos de melancolía?

“Fin de año representa cierre, por lo que la gente hace un análisis de lo que ha logrado, y lo que no, entonces cuando la persona percibe que no es un cierre a su favor, genera frustración y ansiedad”, indicó el sicólogo Andrey Gómez.

Para el sicólogo Andrey Gómez, “lo primero que se debe tomar en cuenta es que tener tristeza es parte de la vida, que no debemos censurarnos cuando sentimos nostalgia, o tristeza, que está bien sentirse mal en ocasiones, y que no todos debemos estar plenos o felices en Navidad. Las personas que han sufrido pérdidas de seres queridos, o que por alguna razón un proyecto no se dio, u otra razón similar, tienen derecho al desánimo, y es completamente normal, independientemente de la época, así sea en Navidad”.

También influyen otras circunstancias, como separaciones, enojo con algún ser querido, inconvenientes en el trabajo, problemas de salud, o el no tener los suficientes recursos económicos en esta época.

Las personas cercanas a quienes sufren de apatía en Navidad, deben acompañar, hacer un esfuerzo para que sus seres queridos se sientan bien, más comprendidos, y nunca obligar a que participen de las actividades en las que no se sienten cómodos.

¿Por qué en Navidad?

La Navidad tiene muchos ingredientes que pueden contribuir a generar malestar, sobre todo porque es una fecha que invita a ser felices, y sentir que no se es suficientemente feliz puede provocar frustración. Este sentimiento se ve potenciado por el bombardeo mediático y comercial con imágenes de personas y, familias ideales, celebrando la Navidad.

Según Andrey Gómez, todo es un tema de percepción. Las personas que sienten que no tienen una red de apoyo para vivir esta época acompañado, -llámese pareja, amigos, familia- tienen frustración; además, quienes sienten que no tienen los recursos para cumplir con expectativas materiales, también potencian insatisfacción.

¿Cómo se puede combatir?

La mejor forma de prevenir, y combatir los sentimientos negativos que provoca esta temporada, es ser conscientes de ellos, se pueden hacer ejercicios de toma de conciencia de las fechas que se acercan, de los sentimientos que generan, y tratar de dar un sentido a todas las emociones.

“Aceptar que no nos gusta la Navidad, pero ir más allá, debemos analizar por qué no nos gusta, y localizar aquellas cosas que más nos afectan. Después, es necesario hacer un llamado de realidad, ver qué es realmente lo que tengo, y lo que no, ver a nuestro alrededor y reconocer nuestra red de apoyo. Es importante disfrutar dentro de mis posibilidades, entender que la parte comercial nos va a decir que entre más se gaste más feliz se es, pero eso no es cierto, es necesario conocer nuestros recursos y disfrutar desde lo simple, desde lo que no se compra”, dijo Andrey Gómez.

Quienes sienten tristeza en Navidad no se deben presionar por sentirse felices, o querer ser parte de la fiesta solo por quedar bien con los demás, tampoco deben sentirse culpables. No se trata de ser egoísta, se trata de estar bien, piense incluso en crear sus propios rituales, lejos del materialismo y la superficialidad.

¿Cuándo pedir ayuda?

Las personas con problemas previos de depresión o ansiedad tienen más posibilidades de padecer tristeza en Navidad y de que se agudicen sus síntomas, por eso hay que estar atentos. Además, hay personas que, por su carácter, también son más propensas, personas que tienden a verlo todo de forma más pesimista, lo que les dificulta situarse en otro punto de vista y darle un cambio de sentido a las emociones negativas que aparecen.

Estas emociones negativas, a veces no terminan con la Navidad, por eso, es importante pedir ayuda si los síntomas depresivos que se achacan a la Navidad no cesan una vez acabadas las fiestas, o si se presentan nuevos signos que dificultan la vida cotidiana, como dolores, malestar, insomnio, ansiedad, inquietud o intranquilidad.